Общество
вчера, 18:36
«Острые болячки лечим быстро, хроническими занимаемся системно»
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В телеграм-каналах появилась презентация работы правительства области с обращениями граждан.
Как оказалось, презентация подлинная, и она хорошо иллюстрирует один из новых алгоритмов, используемых правительством Липецкой области.
Теперь, как говорят в доме на Соборной, такие презентации обсуждаются на каждой губернаторской оперативке.
Жалобы собирает Центр управления регионом (ЦУР). Обращения граждан систематизируются, и соответствующая аналитика, собранная из всех источников обратной связи, еженедельно на стол губернатору. Раз в неделю, по понедельникам, эту аналитику Игорь Артамонов рассматривает на совещании со своими заместителями и руководителями структурных подразделений правительства области.
В презентации указывается, что, например, на горячее водоснабжение, вернее, его отсутствие, на прошлой неделе пожаловалось на 86% человек больше, чем неделей ранее, а на не нормативное состояние контейнерных площадок — на 50%. В цифровом соотношении плюс 86% жалоб на отсутствие горячей воды — это 20 обращений, плюс 50% жалоб на состояние баков для мусора — 10 претензий.
В презентации — рост жалоб на работу УК (+300%) и расчетных центров (+400%). Из графы «количество инцидентов» выясняется, что +300% — это четыре обращения, а +400% — пять! А вот в большинстве других граф сводных таблиц — минусы! Минус 25% жалоб на содержание придомовых территорий. Минус 58% жалоб на холодное водоснабжение и водоотведение. Минус 47% жалоб на перебои с электричеством.
Аналитика Центра управления регионом позволяет понять, что можно сделать быстро, переверстав утвержденный бюджет, а что профинансировать в новом году.
Если есть острая проблема, которую можно решить сейчас и быстро, ее решают сейчас и быстро. На ЧП на коммунальных сетях или провал асфальта на дороге в правительстве области реагируют мгновенно. Но есть жалобы на проблемы, решить которые за короткий срок невозможно. И тогда обращения граждан становятся поводом для системных решений.
Губернатор, как говорят его подчиненные, очень трепетно относится к выводам ЦУРа и часто по итогам совещаний вице-губернаторам, главам городов и районов достается по итогам этих презентаций.
Теперь, как говорят в доме на Соборной, такие презентации обсуждаются на каждой губернаторской оперативке.
Жалобы собирает Центр управления регионом (ЦУР). Обращения граждан систематизируются, и соответствующая аналитика, собранная из всех источников обратной связи, еженедельно на стол губернатору. Раз в неделю, по понедельникам, эту аналитику Игорь Артамонов рассматривает на совещании со своими заместителями и руководителями структурных подразделений правительства области.
В презентации указывается, что, например, на горячее водоснабжение, вернее, его отсутствие, на прошлой неделе пожаловалось на 86% человек больше, чем неделей ранее, а на не нормативное состояние контейнерных площадок — на 50%. В цифровом соотношении плюс 86% жалоб на отсутствие горячей воды — это 20 обращений, плюс 50% жалоб на состояние баков для мусора — 10 претензий.
В презентации — рост жалоб на работу УК (+300%) и расчетных центров (+400%). Из графы «количество инцидентов» выясняется, что +300% — это четыре обращения, а +400% — пять! А вот в большинстве других граф сводных таблиц — минусы! Минус 25% жалоб на содержание придомовых территорий. Минус 58% жалоб на холодное водоснабжение и водоотведение. Минус 47% жалоб на перебои с электричеством.
Аналитика Центра управления регионом позволяет понять, что можно сделать быстро, переверстав утвержденный бюджет, а что профинансировать в новом году.
Если есть острая проблема, которую можно решить сейчас и быстро, ее решают сейчас и быстро. На ЧП на коммунальных сетях или провал асфальта на дороге в правительстве области реагируют мгновенно. Но есть жалобы на проблемы, решить которые за короткий срок невозможно. И тогда обращения граждан становятся поводом для системных решений.
Губернатор, как говорят его подчиненные, очень трепетно относится к выводам ЦУРа и часто по итогам совещаний вице-губернаторам, главам городов и районов достается по итогам этих презентаций.
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