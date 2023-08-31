Общество

вчера, 18:36

«Острые болячки лечим быстро, хроническими занимаемся системно»

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«Острые болячки лечим быстро, хроническими занимаемся системно»

В телеграм-каналах появилась презентация работы правительства области с обращениями граждан.

Как оказалось, презентация подлинная, и она хорошо иллюстрирует один из новых алгоритмов, используемых правительством Липецкой области.
Теперь, как говорят в доме на Соборной, такие презентации обсуждаются на каждой губернаторской оперативке.

Жалобы собирает Центр управления регионом (ЦУР). Обращения граждан систематизируются, и соответствующая аналитика, собранная из всех источников обратной связи, еженедельно на стол губернатору. Раз в неделю, по понедельникам, эту аналитику Игорь Артамонов рассматривает на совещании со своими заместителями и руководителями структурных подразделений правительства области.

В презентации указывается, что, например, на горячее водоснабжение, вернее, его отсутствие, на прошлой неделе пожаловалось на 86% человек больше, чем неделей ранее, а на не нормативное состояние контейнерных площадок — на 50%. В цифровом соотношении плюс 86% жалоб на отсутствие горячей воды — это 20 обращений, плюс 50% жалоб на состояние баков для мусора — 10 претензий.

В презентации — рост жалоб на работу УК (+300%) и расчетных центров (+400%). Из графы «количество инцидентов» выясняется, что +300% — это четыре обращения, а +400% — пять! А вот в большинстве других граф сводных таблиц — минусы! Минус 25% жалоб на содержание придомовых территорий. Минус 58% жалоб на холодное водоснабжение и водоотведение. Минус 47% жалоб на перебои с электричеством.

Аналитика Центра управления регионом позволяет понять, что можно сделать быстро, переверстав утвержденный бюджет, а что профинансировать в новом году. 
Если есть острая проблема, которую можно решить сейчас и быстро, ее решают сейчас и быстро. На ЧП на коммунальных сетях или провал асфальта на дороге в правительстве области реагируют мгновенно. Но есть жалобы на проблемы, решить которые за короткий срок невозможно. И тогда обращения граждан становятся поводом для системных решений.
  
Губернатор, как говорят его подчиненные, очень трепетно относится к выводам ЦУРа и часто по итогам совещаний вице-губернаторам, главам городов и районов достается по итогам этих презентаций.

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Комментарии (5)

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Гость

вчера, 20:56
Ага, а то там им делать нечего будет, сократят рабочие места, мы о них заботимся...
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Ага

вчера, 20:52
Самый лучший показатель, жаловаться у нас любят..
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Гость

вчера, 20:35
Проверьте з/п продавцов - это настоящий клондайк нарушений!
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цирк

вчера, 20:29
странные наши граждане, обращаются точно к таким же, как и они и еще на что то надеются-143 проц
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Самый лучший показатель

вчера, 19:03
Везде + процентов жалоб, а у нас всё по плану, по телевизору у нас лучше всего, запад загибается.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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