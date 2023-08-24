В Каменном логу впервые за десятилетия уложили асфальт

Первая нормальная дорога за несколько десятков лет появилась на улицах Каменного лога

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Житель одной из улиц, расположенных в Каменном логу, прислал GOROD48 восторженное видео с новой дорогой. Она проложена по улицам Каменный Лог и Подовражной. Автор видео Николай Свиридов удивлен — дорога в логу много десятков лет была лишь направлением.



По словам начальника управления главного смотрителя Виталия Лесных, дороги в логу заасфальтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы обошлись в 24 миллиона рублей.



На улице Подовражной асфальт уложен на площади в 1920 квадратных метров, на улице Каменный Лог — на площади в 4,5 тысячи квадратов.

Улицы Каменный Лог, Подовражная, пролегают возле городища, русла реки Липовка. Именно с этого места и берет свое начало исторический Липецк.