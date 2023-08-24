Общество

53 минуты назад

В Каменном логу впервые за десятилетия уложили асфальт

4 482
#ремонт дорог
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Первая нормальная дорога за несколько десятков лет появилась на улицах Каменного лога

Житель одной из улиц, расположенных в Каменном логу, прислал GOROD48 восторженное видео с новой дорогой. Она проложена по улицам Каменный Лог и Подовражной. Автор видео Николай Свиридов удивлен — дорога в логу много десятков лет была лишь направлением.

По словам начальника управления главного смотрителя Виталия Лесных, дороги в логу заасфальтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы обошлись в 24 миллиона рублей.

На улице Подовражной асфальт уложен на площади в 1920 квадратных метров, на улице Каменный Лог — на площади в 4,5 тысячи квадратов.
Улицы Каменный Лог, Подовражная, пролегают возле городища, русла реки Липовка. Именно с этого места и берет свое начало исторический Липецк.
4 482
#ремонт дорог
1

Комментарии (4)

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Князь просто князь

18 минут назад
Хорошая позитивная новость. Е. Уваркина браво.
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Веселый

22 минуты назад
3 участок после ВОВ,НИ ОДНОЙ МАШИНЫ ЩЕБНЯ,ЧТО ТАМ УЖЕ ДУМАТЬ ОБ АСФАЛЬТЕ
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12

27 минут назад
Теперь заживем !.. :)
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дорожникам

31 минуту назад
И это очень хорошо,-можно приступать к ремонту "дублёра ул.Водопьянова".
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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