Общество

58 минут назад

Коммунальная порча: в квартале вокруг 12-й гимназии — новая раскопка

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Коммунальная порча: в квартале вокруг 12-й гимназии — новая раскопка
О квартале в центре Липецка, на который как будто наложена коммунальная порча,  мы сообщали на прошлой неделе. Жители многоэтажек и частных домов по улицам Шевченко, Новокарьерной, 30 лет Октября оказались в западне — почти все дороги оказались перекрыты: провалом, раскопками энергетиков и строительными работами. 

И вот новая напасть: на улице 4-й Пятилетки, которая сейчас ремонтируется, энергетики вырыли две траншеи.

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Теперь жителям частного сектора Карьера, чтобы попасть на улицу Гагарина, приходится ехать через дворы многоэтажек. 

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, траншеи на 4-й Пятилетке вырыли рабочие «РВК-Липецк» в поисках утечки на водопроводе. 

Во время вчерашнего дождя котлованы залила вода. Она уже подмыла стенки ям. А еще на этом месте дорожники недавно сняли верхний слой асфальта — ведется  ремонт проезжей части. Не нужно быть специалистом, чтобы понять — дорожный ремонт теперь задержится. Повлияет ли утечка на свежеуложенный тротуар, пока не понятно. Хотя к качеству работ уже есть вопросы — одна часть тротуара имеет странный рельеф: с канавкой вдоль бордюра.
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Комментарии (1)

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Катерина

6 минут назад
Это прикол какой-то?
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