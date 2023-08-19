В Чаплыгине уронили строительный кран

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Сети распространяются фото аварии из Чаплыгина, на которых видно перевернувшийся строительный кран.

Как нам удалось выяснить, авария произошла вчера. Кран был задействован в ремонтных работах возле моста через реку Ягодная Ряса. В какой-то момент техника упала вниз. Крановщик и никто из людей не пострадали. По предварительной информации, причиной обрушения стала ошибка водителя крана.



Фото vk.com/chapliginlive

