Происшествия

сегодня, 09:29

В Чаплыгине уронили строительный кран

3 543
#кран #авария
1
В Чаплыгине уронили строительный кран

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Сети распространяются фото аварии из Чаплыгина, на которых видно перевернувшийся строительный кран.

Как нам удалось выяснить, авария произошла вчера. Кран был задействован в ремонтных работах возле моста через реку Ягодная Ряса. В какой-то момент техника упала вниз. Крановщик и никто из людей не пострадали. По предварительной информации, причиной обрушения стала ошибка водителя крана.

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Фото vk.com/chapliginlive


3 543
#кран #авария
1

Комментарии (3)

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Ё-МОЁ

41 минуту назад
Что ж там за Марий-искусник был...
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Правда

45 минут назад
Бывает!
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Как то так

51 минуту назад
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