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НЛМК приглашает школьников в проект «Металлургия для любознательных»
Новолипецкий металлургический комбинат объявляет набор девятиклассников на новую смену проекта «Металлургия для любознательных». Она стартует 11 октября в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия».
Ещё одно направление проекта – профориентация. В выборе будущей профессии участникам помогут тренинг «Формула профессии», игра «Комбинаториум: Построй свою карьеру!» и встречи с представителями НЛМК разных специальностей.
На период смены ученики освобождаются от занятий в школе, проживают и учатся в Центре «Стратегия». Финансирует проект НЛМК.
Для выпускников проекта предусмотрены бонусы: дополнительные баллы и стипендия НЛМК при поступлении в партнерские учебные заведения комбината.
Подать заявку на участие в смене можно до 10 сентября:
- тел. (4742) 44-70-99
- по следующей ссылке.