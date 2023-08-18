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39 минут назад

НЛМК приглашает школьников в проект «Металлургия для любознательных»

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#образование
НЛМК приглашает школьников в проект «Металлургия для любознательных»

Новолипецкий металлургический комбинат объявляет набор девятиклассников на новую смену проекта «Металлургия для любознательных». Она стартует 11 октября в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия».

С участниками проекта будут заниматься преподаватели ЛГТУ. Школьники получат дополнительные знания по математике, химии, физике и закрепят их на практике в лаборатории материаловедения. Участники проекта смогут побывать на производстве - для них предусмотрена экскурсия на НЛМК. 

Ещё одно направление проекта – профориентация. В выборе будущей профессии участникам помогут тренинг «Формула профессии», игра «Комбинаториум: Построй свою карьеру!» и встречи с представителями НЛМК разных специальностей.

На период смены ученики освобождаются от занятий в школе, проживают и учатся в Центре «Стратегия». Финансирует проект НЛМК. 

Для выпускников проекта предусмотрены бонусы: дополнительные баллы и стипендия НЛМК при поступлении в партнерские учебные заведения комбината.

Подать заявку на участие в смене можно до 10 сентября:

- тел. (4742) 44-70-99 

- по следующей ссылке

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