Липецкая вечЁрка: спасение малыша, миллиарды на ремонт школ и дворы по осени ремонтируют

Сегодня, 18 августа, спасатели рассказали, как вытащили из воды четырехлетнего малыша, департамент образования надеется получить 5,2 миллиарда рублей на ремонт городских школ, и GOROD48 выяснял, почему так поздно в этом году взялись за ремонт дворов.





И это не единственный случай спасания на воде. Еще двух пловцов вытащили в районе набережной и пляжа Тракторного.



В этом году на ремонт липецких школ потратят 226 миллионов рублей. как это ни печально, но большую часть школ приводят в порядок по предписаниям прокуратуры, то есть дальше тянуть вообще нельзя. Из-за дождливого лета до сих пор идут кровельные работы в 21-й, 42-й и 45-й школах. Правда, строители уверяют, что к Дню знаний все закончат.



А по-хорошему на ремонт школ надо 5,2 миллиарда рублей! Это примерно четверть годового бюджета Липецка. Мэрия уже придумала, где взять деньги — в федеральной программе минпросвета «Модернизация школьной системы образования». На такую сумму не просто латают — делают полный апгрейд школ.

В этом году федералы выделили деньги на ремонт школ № 54 и 63. В следующем — на школы № 6 и 70.



А остальные? Заявки на ремонт более полусотни городских школ, которые располагаются в зданиях старше четверти века, поданы в министерство.



Кстати, департамент образования снова



С 1 сентября на питание одного малыша будут тратить 132 рублей. Все поставщики продукции — крупные региональные производители, за которыми налажен неусыпный контроль, поэтому председатель городского департамента образования Светлана Бедрова за меню детсадовцев спокойна.



— С какого перепуга тогда плата за садик растет? Совсем страх потеряли, — недоумевает Димасик.



И еще про ремонты, через неделю уже сентябрь, а в Липецке только



В мэрии объяснили, что в этом году были свои трудности: очень долго длились переговоры с жильцами дворов, о том, кому какое благоустройство требуется.



Отремонтировать планируется 35 дворов. Мэрия в этот раз выставила на торги не отдельные дворы, а конкретные работы. Выиграли торги шесть подрядчиков.



— Для каждого вида работ сроки выполнения установлены не до конкретной даты, а в календарных днях с момента выдачи проектно-сметной документации. У каждого объекта — свой график, а отчет времени выполнения начнется после утверждения проекта жильцами дворов, — уточнила начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.



Лето не сдает свои права. На завтра Жара и не думает отступать, несмотря на близость осени, а это значит, что у спасателей полно работы. Накануне на Силикатных озерах они вытащили из воды четырехлетнего малыша . Родители ребенка отвлеклись, а он шагнул на глубину и начал захлебываться.И это не единственный случай спасания на воде. Еще двух пловцов вытащили в районе набережной и пляжа Тракторного.В этом году на ремонт липецких школ потратят 226 миллионов рублей. как это ни печально, но большую часть школ приводят в порядок по предписаниям прокуратуры, то есть дальше тянуть вообще нельзя. Из-за дождливого лета до сих пор идут кровельные работы в 21-й, 42-й и 45-й школах. Правда, строители уверяют, что к Дню знаний все закончат.А по-хорошему на ремонт школ надо 5,2 миллиарда рублей! Это примерно четверть годового бюджета Липецка. Мэрия уже придумала, где взять деньги — в федеральной программе минпросвета «Модернизация школьной системы образования». На такую сумму не просто латают — делают полный апгрейд школ.В этом году федералы выделили деньги на ремонт школ № 54 и 63. В следующем — на школы № 6 и 70.А остальные? Заявки на ремонт более полусотни городских школ, которые располагаются в зданиях старше четверти века, поданы в министерство. В сентябре станет ясно, кому повезет. Кстати, департамент образования снова сэкономил на торгах . В этот раз на питании детсадовцев. Первоначально планировалось, что с 1 сентября и до конца 2023 года на еду малышам потратят 259 633 830 рублей 33 копейки, но победитель торгов снизил цену на 27%! Почти так же как и на питание школьников. С 1 сентября на питание одного малыша будут тратить 132 рублей. Все поставщики продукции — крупные региональные производители, за которыми налажен неусыпный контроль, поэтому председатель городского департамента образования Светлана Бедрова за меню детсадовцев спокойна.— С какого перепуга тогда плата за садик растет? Совсем страх потеряли, — недоумеваетИ еще про ремонты, через неделю уже сентябрь, а в Липецке только начинают благоустройство дворов . Опыт прошлого года, когда по программе «Мой двор» лишь 25% работ были выполнены в срок и в полном объеме, видимо, впрок не пошел.В мэрии объяснили, что в этом году были свои трудности: очень долго длились переговоры с жильцами дворов, о том, кому какое благоустройство требуется.Отремонтировать планируется 35 дворов. Мэрия в этот раз выставила на торги не отдельные дворы, а конкретные работы. Выиграли торги шесть подрядчиков.— Для каждого вида работ сроки выполнения установлены не до конкретной даты, а в календарных днях с момента выдачи проектно-сметной документации. У каждого объекта — свой график, а отчет времени выполнения начнется после утверждения проекта жильцами дворов, — уточнила начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.Лето не сдает свои права. На завтра синоптики прогнозируют до +33 градусов . Хороших выходных!