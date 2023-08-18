Происшествия

58 минут назад

4-летний мальчик чуть не утонул на Силикатных озерах

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#происшествия на воде
4-летний мальчик чуть не утонул на Силикатных озерах

Родители ребенка отвлекись, и мальчик шагнул на глубину.

17 августа на Силикатных озерах чуть не утонул 4-летний мальчик.  Родители ребенка отвлеклись, малыш шагнул на глубину и начал захлебываться. 

«На берегу дежурил сотрудник поисково-спасательного отряда на водных объектах Матырского водохранилища, который достал ребенка из водоема», — сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.

За сутки сотрудники управления спасли еще двух человек.

На пляже ЛТЗ 30-летний мужчина заплыл за буйки и запутался в траве. Сотрудники спасательного поста № 3 приплыли к нему на катере и доставили на берег. Там мужчину передали врачам скорой помощи.

А сотрудники спасательного поста № 2 вытащили из воды 40-летнюю женщину, пытавшуюся переплыть реку Воронеж. 

2 768
#происшествия на воде

Комментарии (2)

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родитель222

33 минуты назад
Это как же надо было отвлечься, что ребенок шагнул на глубину и не родители кинулись спасать ребёнка, а спасатель?
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Из кто то видел?

41 минуту назад
Интересно узнать а где же наши чудо косилки что закупали для окоса берегов? Что где-то по назначению окрашивают в оренде. Судя по зарошиму руслу возле моста и понтона на ЛЫСЫЙ ОСТРОВ.
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