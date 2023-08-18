Происшествия
58 минут назад
4-летний мальчик чуть не утонул на Силикатных озерах
Родители ребенка отвлекись, и мальчик шагнул на глубину.
17 августа на Силикатных озерах чуть не утонул 4-летний мальчик. Родители ребенка отвлеклись, малыш шагнул на глубину и начал захлебываться.
«На берегу дежурил сотрудник поисково-спасательного отряда на водных объектах Матырского водохранилища, который достал ребенка из водоема», — сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.
За сутки сотрудники управления спасли еще двух человек.
На пляже ЛТЗ 30-летний мужчина заплыл за буйки и запутался в траве. Сотрудники спасательного поста № 3 приплыли к нему на катере и доставили на берег. Там мужчину передали врачам скорой помощи.
А сотрудники спасательного поста № 2 вытащили из воды 40-летнюю женщину, пытавшуюся переплыть реку Воронеж.
«На берегу дежурил сотрудник поисково-спасательного отряда на водных объектах Матырского водохранилища, который достал ребенка из водоема», — сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.
За сутки сотрудники управления спасли еще двух человек.
На пляже ЛТЗ 30-летний мужчина заплыл за буйки и запутался в траве. Сотрудники спасательного поста № 3 приплыли к нему на катере и доставили на берег. Там мужчину передали врачам скорой помощи.
А сотрудники спасательного поста № 2 вытащили из воды 40-летнюю женщину, пытавшуюся переплыть реку Воронеж.
родитель222
Из кто то видел?