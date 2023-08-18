42 минуты назад
Все еще жарко – завтра в Липецкой области до +33, дождей не ожидается
В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, погода будет жаркой, без существенных осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +15 до +20 градусов, днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +16 до +18 градусов, днем — от +31 до +33.
День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 4 градуса тепла.
Кобра