Программа «Мой двор»: новая тактика мэрии

В программу «Мой двор» этого года включены 35 дворов. Возможно, к ним прибавится еще несколько — на сэкономленные в результате торгов деньги городская администрация готова благоустроить дополнительные дворы в тех домах, которые заняли второе и третье место в конкурсном отборе и готовы профинансировать свою часть расходов.

По итогам прошлого года из 16 существующих муниципальных программ в самой мэрии только реализацию программы «Мой двор» оценили как малоэффективную. В департаменте экономического развития городской администрации было заявлено, что в прошлом году освоено 80% средств программы, и лишь 25% работ выполнены в срок и в полном объеме. В этом году департамент развития территорий решил реабилитироваться и уже к концу сентября без нареканий освоить 180-миллионный бюджет, полученный на комплексное благоустройство 36 дворов многоквартирных домов (на каждый депутатский округ выделены по пять миллионов).



О том, как обстоят дела с реализацией в этом году программы «Мой двор» GOROD48 рассказала начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.



15 мая «Центр развития территории» принял последние заявки от липчан на участие в муниципальной программе. В конце мая конкурсная комиссия определилась с победителями отбора, 35 дворами.



Итак, под благоустройство попадают следующие дворы:



1. улица Российская, 19,

2. улица Центральная, 14,

3. улица Студеновская, 20 и улица Чапаева, 2 и 4,

4. улица Невского, 10 и улица Суворова, 1 и 3,

5. Улица Ильича, 36а,

6. Улица Краснознаменная, 3,

7. село Подгорное, улица Крайняя, 5,

8. улица Меркулова, 24 и 26,

9. бульвар Есенина, 9 и улица Стаханова, 37,

10. улица Катукова, 43 и улица Кривенкова, 7а,

11. улица Стаханова, 30 и 30а,

12. улица Водопьянова, 25, 29 и 31,

13. улица 15 микрорайон, 22,

14. улица Юных Натуралистов, 5/2 и 7а,

15. проспект Победы, 90, 92 и 92а,

16. улица Котовского, 46,

17. улица Гоголя, 38,

18. улица Толстого, 40 и 42,

19. площадь Мира, 4, проспект Мира, 1 и улица Зои Космодемьянской, 2,

20. улица Военный городок, 19 и 163,

21. улица Циолковского, 24,

22. улица Терешковой, 22,

23. улица Гагарина, 137,

24. улица Московская, 31,

25. улица 9 микрорайон, 8,

26. улица Московская, 55, 57 и 59,

27. улица Московская, 141, 143, 151 и 153,

28. улица Белянского, 10,

29. улица Ангарская, 7 и 11,

30. улица Опытная, 2,

31. улица Горняцкая, 3 и 6,

32. улица. Качалова, 3 и 5,

33. улица Ушинского, 24, 26 и 30,

34. улица Баумана, 333/19,

35. улица Минская, 4б и 4б корпус 1.



— Мы разрабатываем предпроектные решения для участников программы «Мой двор» с активным включением в обсуждения жителей многоквартирных домов. Отмечу желание людей видеть дворы благоустроенными. Все те, кто стал победителем конкурса, в срок внесли и софинансирование работ в размере 1% от 5-миллионной сметы и ответственно посещают все встречи и обсуждения, — сказала Мария Золотарева.



В конце июня мэрия объявила торги на поиск подрядных организаций, которым предстоит воплотить мечты горожан в жизнь. К концу июля станут известны победители. К этому времени сотрудники Центра развития территории согласуют с горожанами перечень работ во дворах, а также разработают поадресную проектно-сметную документацию планов преобразования. При этом нынешние торги разительно отличаются от прошлогодних: в этот раз в департаменте развития территории решили выставить на аукционы не дворы со всем комплексом работ, от «а» до «я», а виды работ. Вот как выглядят заявки мэрии: 35 млн рублей, 50 млн рублей, 12 млн рублей предназначены на покрытия дворов (асфальт, песок, плитка), отдельным 10-ти миллионным аукционом торгуют резиновое покрытие детских площадок, 10 миллионов выделены на озеленение, 7 миллионов — на урны, 8 миллионов — на скамьи. Итого — 132 миллиона. Оставшиеся 43 потратят на освещение, ограждение, детское игровое и спортивное оборудование.



— Мы будем внимательно контролировать исполнение работ поэтапно. Например, пока не уложат асфальт и не примут основание, подрядчик по резиновому покрытию не будет осуществлять его укладку. Помимо наших сотрудников в каждом дворе есть ответственные от жителей, которые так же будут помогать следить за ходом работ, ведь именно им потом предстоит принимать готовый результат в состав общедомового имущества. Пока будут выполняться общестроительные работы, мы подготовим проекты размещения освещения, игровых комплексов, спортивного оборудования и проторгуем оставшиеся 43 миллиона, — говорит Мария Золотарева.



В мэрии ожидают экономии бюджетных средств на торгах. Если это случится, в МКУ «Центр развития территории» надеются успеть организовать благоустройство еще пары-тройки дворов — в департаменте развития территории есть реестр дворов-участников конкурсного отбора 2023 года, жители которых готовы в любой момент включиться в программу «Мой двор».