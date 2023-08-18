Происшествия
сегодня, 11:31
Виновника страшного ДТП на улице Ангарской приговорили к трем годам колонии-поселения
После столкновения автомобили разметало по столбам.
Приговором Советского районного суда Липецка 32-летний житель области признан виновным в совершении пьяного ДТП с тяжелыми последствиями для его участников (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ).
Авария, напомним, произошла вечером 24 марта 2022 года на улице Ангарской. Следствие установило, что пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус» на скорости 130-140 км/ч врезался в попутный автомобиль «Лада Гранта».
От удара «Гранту» выбросило на встречку, где она столкнулась с «Киа». В итоге и «Лада» и «Форд» врезались в столбы. В ДТП серьезные травмы получили водитель и пассажир «Гранты». Впоследствии было установлено, что здоровью водителя «Лады» причинен тяжкий вред.
«Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии - поселении с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщила прокуратура Липецкой области.
Авария, напомним, произошла вечером 24 марта 2022 года на улице Ангарской. Следствие установило, что пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус» на скорости 130-140 км/ч врезался в попутный автомобиль «Лада Гранта».
От удара «Гранту» выбросило на встречку, где она столкнулась с «Киа». В итоге и «Лада» и «Форд» врезались в столбы. В ДТП серьезные травмы получили водитель и пассажир «Гранты». Впоследствии было установлено, что здоровью водителя «Лады» причинен тяжкий вред.
«Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии - поселении с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщила прокуратура Липецкой области.
Правда
ДТП страшное
Даа