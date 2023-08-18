Происшествия

сегодня, 11:31

Виновника страшного ДТП на улице Ангарской приговорили к трем годам колонии-поселения

3 1140
#суд #приговор #ДТП
1
Виновника страшного ДТП на улице Ангарской приговорили к трем годам колонии-поселения

После столкновения автомобили разметало по столбам.

Приговором Советского районного суда Липецка 32-летний житель области признан виновным в совершении пьяного ДТП с тяжелыми последствиями для его участников (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ).

Авария, напомним, произошла вечером 24 марта 2022 года на улице Ангарской. Следствие установило, что пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус» на скорости 130-140 км/ч врезался в попутный автомобиль «Лада Гранта». 

От удара «Гранту» выбросило на встречку, где она столкнулась с «Киа». В итоге и «Лада» и «Форд» врезались в столбы. В ДТП серьезные травмы получили водитель и пассажир «Гранты». Впоследствии было установлено, что здоровью водителя «Лады» причинен тяжкий вред. 

«Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии - поселении с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», — сообщила прокуратура Липецкой области.
3 1140
#суд #приговор #ДТП
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

14 минут назад
Иномарки - это зло!
ответить

ДТП страшное

35 минут назад
А приговор мягкий. Пьяным сел за руль, покалечил несколько человек и на посёлок ласты сушить. Совершение ДТП в пьяном виде с причинение тяжких последствий необходимо рассматривать как покушение на убийство других лиц. Разве такие приговоры остановят любителей горячительного поганять.
ответить

Даа

сегодня, 11:58
через 3 года выйдет и опять будет ездить?
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
146
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

20-летний парень заставил подростка участвовать в обмане его матери
#мошенничество
20-летний парень заставил подростка участвовать в обмане его матери

12 минут назад

Происшествия
4-летний мальчик чуть не утонул на Силикатных озерах
#происшествия на воде
2
4-летний мальчик чуть не утонул на Силикатных озерах

57 минут назад

Происшествия
После столкновения с «Хендаем» на трассе «Дон» перевернулся «ВАЗ»
#авария #ДТП
1
После столкновения с «Хендаем» на трассе «Дон» перевернулся «ВАЗ»

сегодня, 09:34

Происшествия
Пожар и потоп произошли одновременно в общежитии на улице 15-й микрорайон
#МЧС #пожар
6
Пожар и потоп произошли одновременно в общежитии на улице 15-й микрорайон

сегодня, 09:24

Происшествия
Воровка представилась пенсионерке участковым врачом и вынесла из дома все золото
#кража
6
Воровка представилась пенсионерке участковым врачом и вынесла из дома все золото

сегодня, 09:10

Происшествия
Липчанка запуталась в водорослях на середине Воронежа, ее спас звонок прохожего
#происшествия на воде
31
Липчанка запуталась в водорослях на середине Воронежа, ее спас звонок прохожего

вчера, 13:13

Происшествия