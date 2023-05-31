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Уголовное дело о жестком столкновении на улице Ангарской передано в суд: водитель «Форда» был пьян

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#ДТП
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Столкнулись «Форд» и «Лада Гранта», после чего «Лада Гранта» врезалась в «Киа».

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Следственными органами УМВД России по городу Липецку завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего липчанина по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Речь идёт о ДТП, случившемся вечером 24 марта в Липецке в районе дома № 3а по улице Ангарской: произошло жесткое столкновение автомобилей «Форд» и «Лада Гранта», после которого машины разметало по разным сторонам дороги, где они врезались в столбы.

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Форд», допустил столкновение с двигавшемся с ним в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта» под управлением 27-летнего водителя. От удара отечественный автомобиль столкнулся с автомобилем «Киа».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Лада». Их здоровью был причинен тяжкий вред. Ребёнка даже пришлось вырезать из машины. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в момент совершения ДТП обвиняемый был пьян. Кроме того, он превысил скорость и нарушил дистанцию.

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Теперь водителю грозит до семи лет лишения свободы.
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#ДТП
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