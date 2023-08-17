Происшествия

сегодня, 09:29

25-летний житель области попросил отвезти машину на продажу, а потом заявил о ее угоне

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#угон
25-летний житель области попросил отвезти машину на продажу, а потом заявил о ее угоне

Возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

Полицейские возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе в отношении 25-летнего жителя Усманского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25-летний обвиняемый нашел через знакомых человека, который согласился доставить его машину на продажу в Москву. 

Мужчины встретились в Хлевенском районе и владелец машины отдал перегонщику ключи и документы на автомобиль. А потом между ними возник словесный конфликт, когда перегонщик заметил, что автомобиль находится не в лучшем состоянии для продажи. Через два часа уязвлённый усманец заявил в полицию об угоне.

— Сотрудники полиции передали ориентировку на машину московским коллегам, которые установили местоположение автомобиля. Перегонщик отрицал свою вину. Позже 25-летний заявитель признался полицейским, что оговорил знакомого, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

1 494
#угон

Комментарии (1)

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Житель района

сегодня, 09:37
Надо же, какой хитренький этот житель области...
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Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
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Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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