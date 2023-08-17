25-летний житель области попросил отвезти машину на продажу, а потом заявил о ее угоне

Возбуждено уголовное дело о ложном доносе.



Полицейские возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе в отношении 25-летнего жителя Усманского района.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25-летний обвиняемый нашел через знакомых человека, который согласился доставить его машину на продажу в Москву.



Мужчины встретились в Хлевенском районе и владелец машины отдал перегонщику ключи и документы на автомобиль. А потом между ними возник словесный конфликт, когда перегонщик заметил, что автомобиль находится не в лучшем состоянии для продажи. Через два часа уязвлённый усманец заявил в полицию об угоне.



— Сотрудники полиции передали ориентировку на машину московским коллегам, которые установили местоположение автомобиля. Перегонщик отрицал свою вину. Позже 25-летний заявитель признался полицейским, что оговорил знакомого, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



