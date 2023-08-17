Происшествия
сегодня, 09:29
25-летний житель области попросил отвезти машину на продажу, а потом заявил о ее угоне
Возбуждено уголовное дело о ложном доносе.
Полицейские возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе в отношении 25-летнего жителя Усманского района.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25-летний обвиняемый нашел через знакомых человека, который согласился доставить его машину на продажу в Москву.
Мужчины встретились в Хлевенском районе и владелец машины отдал перегонщику ключи и документы на автомобиль. А потом между ними возник словесный конфликт, когда перегонщик заметил, что автомобиль находится не в лучшем состоянии для продажи. Через два часа уязвлённый усманец заявил в полицию об угоне.
— Сотрудники полиции передали ориентировку на машину московским коллегам, которые установили местоположение автомобиля. Перегонщик отрицал свою вину. Позже 25-летний заявитель признался полицейским, что оговорил знакомого, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25-летний обвиняемый нашел через знакомых человека, который согласился доставить его машину на продажу в Москву.
Мужчины встретились в Хлевенском районе и владелец машины отдал перегонщику ключи и документы на автомобиль. А потом между ними возник словесный конфликт, когда перегонщик заметил, что автомобиль находится не в лучшем состоянии для продажи. Через два часа уязвлённый усманец заявил в полицию об угоне.
— Сотрудники полиции передали ориентировку на машину московским коллегам, которые установили местоположение автомобиля. Перегонщик отрицал свою вину. Позже 25-летний заявитель признался полицейским, что оговорил знакомого, — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Житель района