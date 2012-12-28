Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
На автостоянке у парка нашли мужчину без сознания: что с ним случилось — выясняет полиция
Происшествия
383
18 минут назад
1
На автостоянке у парка нашли мужчину без сознания: что с ним случилось — выясняет полиция
Мужчина в больнице. Его личность ещё устанавливают.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину госпитализировали с травмами. Личность его пока не установлена.
Что случилось на автостоянке, сейчас выясняют полицейские. Варианты рассматриваются самые разные: от ДТП и нанесения побоев до несчастного случая и проблем со здоровьем.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)