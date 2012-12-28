На автостоянке у парка нашли мужчину без сознания: что с ним случилось — выясняет полиция

Мужчина в больнице. Его личность ещё устанавливают.

21 октября около 21:00 в Ельце на автостоянке у Петровского парка прохожие нашли мужчину без сознания.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчину госпитализировали с травмами. Личность его пока не установлена.Что случилось на автостоянке, сейчас выясняют полицейские. Варианты рассматриваются самые разные: от ДТП и нанесения побоев до несчастного случая и проблем со здоровьем.