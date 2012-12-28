Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
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Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
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Происшествия
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53 минуты назад
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Ещё одна «горячая линия» для пострадавших от атаки БПЛА заработала в мэрии
Ранее «горячую линию» для пострадавших липчан уже открыла прокуратура.
Напомним, ранее «горячую линию» для пострадавших липчан открыла прокуратура Липецкой области. По телефону 8 (4742) 27-34-59 можно подать жалобу и получить правовую помощь.
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