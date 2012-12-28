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53 минуты назад
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Ещё одна «горячая линия» для пострадавших от атаки БПЛА заработала в мэрии

Ранее «горячую линию» для пострадавших липчан уже открыла прокуратура.

Для личпчан, чье имущество пострадало сегодня ночью от атаки БПЛА, в администрации города заработала «горячая линия», ее телефон 8 (4742) 23-03-52. Об этом сообщил мэр Михаил Щербаков. Также можно прийти лично в департамент развития территорий по адресу: Советская, 68, кабинет 5.

Напомним, ранее «горячую линию» для пострадавших липчан открыла прокуратура Липецкой области. По телефону 8 (4742) 27-34-59 можно подать жалобу и получить правовую помощь.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (1)

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ЮВП
31 минуту назад
По поводу затопленных подвалов и убежищ откройте "горячую" линию.
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