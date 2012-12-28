Заказчик интим-услуг лишился 228 500 рублей

За сутки мошенники выманили у жителей Липецкой области полмиллиона рублей.

21 октября в полицию от жителей Липецкой области поступило несколько заявлений о мошенничестве, общий ущерб превысил 557 тысяч рублей.По данным областного управления МВД, в липецкий отдел полиции №3 обратилась 49-летняя женщина, которая 20 октября поверила некому «сотруднику компании» и тот под предлогом трудоустройства через сайт по поиску вакансий похитил у неё 4 992 рубля. Проводится проверка.В отдел полиции №4 обратился 42-летний мужчина. Он месяц вёл переписку в мессенджерах под предлогом получения денег в долг и в итоге лишился 64 000 рублей. А 34-летней липчанке в мессенджере предложили купить «умные колонки», после чего она перевела мошенникам 96 000 рублей.У 30-летней жительницы Липецка точно также выманили 32 700 рублей — ещё 28 сентября она собиралась купить мусорные контейнеры.37-летний мужчина из Добринского округа по телефону пытался разблокировать счет на сайте интимных услуг и его убедили перевести 228 500 рублей: часть денег была отправлена через мобильное приложение, часть — через банкомат по QR-кодам.В Чаплыгинском округе 37-летний мужчина схотел заработать на бирже и лишился 131 200 рублей. Деньги он перевёл по номеру телефона.