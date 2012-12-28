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сегодня, 11:32
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Заказчик интим-услуг лишился 228 500 рублей

За сутки мошенники выманили у жителей Липецкой области полмиллиона рублей.

21 октября в полицию от жителей Липецкой области поступило несколько заявлений о мошенничестве, общий ущерб превысил 557 тысяч рублей.

По данным областного управления МВД, в липецкий отдел полиции №3 обратилась 49-летняя женщина, которая 20 октября поверила некому «сотруднику компании» и тот под предлогом трудоустройства через сайт по поиску вакансий похитил у неё 4 992 рубля. Проводится проверка.

В отдел полиции №4 обратился 42-летний мужчина. Он месяц вёл переписку в мессенджерах под предлогом получения денег в долг и в итоге лишился 64 000 рублей. А 34-летней липчанке в мессенджере предложили купить «умные колонки», после чего она перевела мошенникам 96 000 рублей.

У 30-летней жительницы Липецка точно также выманили 32 700 рублей — ещё 28 сентября она собиралась купить мусорные контейнеры.

37-летний мужчина из Добринского округа по телефону пытался разблокировать счет на сайте интимных услуг и его убедили перевести 228 500 рублей: часть денег была отправлена через мобильное приложение, часть — через банкомат по QR-кодам. 

В Чаплыгинском округе 37-летний мужчина схотел заработать на бирже и лишился 131 200 рублей. Деньги он перевёл по номеру телефона.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
гость
14 минут назад
видимо ОЧЕНЬ были нужны интим услуги)
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Олег.
сегодня, 11:48
Как говорил Кот Базилий пока есть на свете,******.
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Андрей
сегодня, 11:38
Уж сколько раз твердили миру...
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