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Происшествия
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сегодня, 11:32
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Заказчик интим-услуг лишился 228 500 рублей
За сутки мошенники выманили у жителей Липецкой области полмиллиона рублей.
По данным областного управления МВД, в липецкий отдел полиции №3 обратилась 49-летняя женщина, которая 20 октября поверила некому «сотруднику компании» и тот под предлогом трудоустройства через сайт по поиску вакансий похитил у неё 4 992 рубля. Проводится проверка.
В отдел полиции №4 обратился 42-летний мужчина. Он месяц вёл переписку в мессенджерах под предлогом получения денег в долг и в итоге лишился 64 000 рублей. А 34-летней липчанке в мессенджере предложили купить «умные колонки», после чего она перевела мошенникам 96 000 рублей.
У 30-летней жительницы Липецка точно также выманили 32 700 рублей — ещё 28 сентября она собиралась купить мусорные контейнеры.
37-летний мужчина из Добринского округа по телефону пытался разблокировать счет на сайте интимных услуг и его убедили перевести 228 500 рублей: часть денег была отправлена через мобильное приложение, часть — через банкомат по QR-кодам.
В Чаплыгинском округе 37-летний мужчина схотел заработать на бирже и лишился 131 200 рублей. Деньги он перевёл по номеру телефона.
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