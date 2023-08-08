Отказ принимать у покупателя назад бракованный «Айфон» обошёлся магазину в 198 238 рублей

А стоил этот смартфон 42 236 рублей.

В Липецке рассмотрено гражданское дело о защите прав потребителя: покупатель приобрёл смартфон «Apple» в магазине «М.Видео» (ООО «МВМ») за 42 236 рублей. Но в процессе эксплуатации телефона в пределах срока гарантии в нем были обнаружены недостатки: смартфон самопроизвольно перезагружается, зависает на заставке, не срабатывает сенсор с правой стороны, пропадает сеть на несколько часов.



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, потребитель обратился к ООО «МВМ» с требованием об устранении недостатков в товаре, но по результатам проверки качества товара сервисный центр продавца не обнаружил заявленных недостатков, и покупателю было отказано. Потребитель повторно обратился к продавцу, но продавец вновь отказал в связи с тем, что ему не удалось обнаружить дефект.



Так как в гарантийном ремонте смартфона потребителю было отказано, он написал заявление о возврате денег за товар ненадлежащего качества. По требованию продавца товар был передан на проверку качества, однако недостатки вновь не были обнаружены.



После этого покупатель пошёл в суд. Было установлено, что в телефоне имеются неустранимые недостатки производственного характера.



В результате мировым судом Судебного участка №22 Советского судебного района Липецка вынесено решение, согласно которому договор купли-продажи расторгнут, а в пользу потребителя взысканы стоимость телефона в 42 236 рублей, неустойка за нарушение срока устранения недостатков товара в размере 10 160 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар суммы в размере 45 722 рублей, компенсация морального вреда — его оценили в 1 000 рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 99 119 рублей. А всего магазин должен заплатить 198 238 рублей.