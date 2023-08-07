Происшествия

54 минуты назад

За рулём «Лексуса» оказался лишенный водительских прав дагестанец — его ждёт суд

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#ПДД #нарушение
За рулём «Лексуса» оказался лишенный водительских прав дагестанец — его ждёт суд

До этого водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и вождение без прав.

Чаплыгинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 56-летнего дагестанца по части 1 статьи 264.3 УК РФ за управление автомобилем лицом, лишенным прав.

«По данным следствия, водитель ранее уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оштрафован на 50 тысяч рублей за управление автомобилем водителем, не имеющим такого права, но 28 мая он вновь управлял автомобилем марки «Лексус RX-270» и был остановлен инспектором ДПС», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Теперь водителю может грозить до года лишения свободы.
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#ПДД #нарушение

Комментарии (4)

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Юля

14 минут назад
Лишение и Людмила, прямо в точку, по другому никак нельзя!
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Лишение

25 минут назад
свободы ,а после отбытия наказания депортация на родину со всей родней !
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Людмила

44 минуты назад
Как они достали. И прутся и прутся к нам.
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Гость.

45 минут назад
Машины только отечественного производителя отбирают за аналогичные правонарушения?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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