За рулём «Лексуса» оказался лишенный водительских прав дагестанец — его ждёт суд

До этого водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и вождение без прав.

Чаплыгинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 56-летнего дагестанца по части 1 статьи 264.3 УК РФ за управление автомобилем лицом, лишенным прав.



«По данным следствия, водитель ранее уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оштрафован на 50 тысяч рублей за управление автомобилем водителем, не имеющим такого права, но 28 мая он вновь управлял автомобилем марки «Лексус RX-270» и был остановлен инспектором ДПС», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Теперь водителю может грозить до года лишения свободы.

