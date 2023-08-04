Липчанин гулял босиком посередине проезжей части

Очевидцы предположили, что пешеход перегрелся на жаре.

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Cегодня днём на улице Гагарина в Липецке мужчина гулял по проезжей части с оживлённым движением. Мужчина оказался между двумя автобусами и едва не угодил по колёса автобуса 345-го маршрута — к счастью, водитель вовремя среагировал на странного пешехода.



Очевидцы сняли всё происходящее на видео и поделились записью с редакцией GOROD48. Свидетели происходящего предположили, что пешеход мог перегреться на жаре.



— Полиция изучит видео, действиям мужчины будет дана правовая оценка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

