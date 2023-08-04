Происшествия

6 минут назад

Липчанин гулял босиком посередине проезжей части

97
#ПДД #пешеход

Очевидцы предположили, что пешеход перегрелся на жаре.

Cегодня днём на улице Гагарина в Липецке мужчина гулял по проезжей части с оживлённым движением. Мужчина оказался между двумя автобусами и едва не угодил по колёса автобуса 345-го маршрута — к счастью, водитель вовремя среагировал на странного пешехода.

Очевидцы сняли всё происходящее на видео и поделились записью с редакцией GOROD48. Свидетели происходящего предположили, что пешеход мог перегреться на жаре.

— Полиция изучит видео, действиям мужчины будет дана правовая оценка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
97
#ПДД #пешеход

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Упавшая на автомобиль с 12-го этажа липчанка переведена из реанимации в отделение травматологии
#падение с высоты
2
Упавшая на автомобиль с 12-го этажа липчанка переведена из реанимации в отделение травматологии

52 минуты назад

Происшествия
Дело о кровавых разборках у бани дошло до суда: после драки липчанин лишился зрения на один глаз
#конфликт #побои
1
Дело о кровавых разборках у бани дошло до суда: после драки липчанин лишился зрения на один глаз

сегодня, 13:11

Происшествия
Рано утром на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков с перевернувшейся лодки
#спасатели #УГПСС
8
Рано утром на Матырском водохранилище спасли троих рыбаков с перевернувшейся лодки

сегодня, 12:04

Происшествия
Липчане попали в ДТП под Волгоградом: погибли четыре человека
#ДТП
14
Липчане попали в ДТП под Волгоградом: погибли четыре человека

сегодня, 10:48

Происшествия
За разбойное нападение на прохожего 26-летнему липчанину грозит до 15 лет лишения свободы
#разбой
5
За разбойное нападение на прохожего 26-летнему липчанину грозит до 15 лет лишения свободы

сегодня, 10:21

Происшествия
Десять человек эвакуированы из горящего дома на улице Звездной
#МЧС #пожар
2
Десять человек эвакуированы из горящего дома на улице Звездной

сегодня, 09:28

Происшествия