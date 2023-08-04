Происшествия
2 минуты назад
Дело о кровавых разборках у бани дошло до суда: после драки липчанин лишился зрения на один глаз
После кулачного боя у сауны 25-летний липчанин оказался на скамье подсудимых.
В Правобережном районном суде Липецка началась рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего липчанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и здоровья человека. Речь идёт о кровавых разборках около сауны на улице Ковалёва, которые произошли 23 марта прошлого года. В ходе драки один из участников конфликта лишился зрения на один глаз.
По версии следствия, 23 марта с 22:00 до 23:00 около территории банного комплекса (сауны) на улице Ковалёва в Липецке поссорились 25-летний и 38-летний мужчины и словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 25-летний мужчина нанёс удар кулаком в левый глаз 38-летнего липчанина.
По заключению судмедэкспертов, потерпевший получил «контузию глазного яблока тяжёлой степени в виде гифемы в передней камере, гемофтальма, разрыва склеры, субконъюктивального кровоизлияния, отслойки сетчатки в нижних отделах». Мужчине потребовалось проведение серьёзной операции: ему ушивали рану, делали пластику радужки и заменили часть глаза на силикон. Но в результате потерпевший всё равно лишился зрения на один глаз — случившееся повлекло снижение остроты зрения с 1 до 0,005%.
«Потерпевший получил ряд повреждений левого глаза, которые согласно пункта 24 «Таблицы процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм» соответствуют значительной стойкой утрате общей трудоспособности на 35%. Данные телесные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Дело расследовал липецкий отдел полиции № 5. Следствие квалифицировало действия 25-летнего мужчины по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю зрения».
Драчуну грозит до 8 лет лишения свободы. Известно, что мужчина ранее не судим, работает водителем.
По версии следствия, 23 марта с 22:00 до 23:00 около территории банного комплекса (сауны) на улице Ковалёва в Липецке поссорились 25-летний и 38-летний мужчины и словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 25-летний мужчина нанёс удар кулаком в левый глаз 38-летнего липчанина.
По заключению судмедэкспертов, потерпевший получил «контузию глазного яблока тяжёлой степени в виде гифемы в передней камере, гемофтальма, разрыва склеры, субконъюктивального кровоизлияния, отслойки сетчатки в нижних отделах». Мужчине потребовалось проведение серьёзной операции: ему ушивали рану, делали пластику радужки и заменили часть глаза на силикон. Но в результате потерпевший всё равно лишился зрения на один глаз — случившееся повлекло снижение остроты зрения с 1 до 0,005%.
«Потерпевший получил ряд повреждений левого глаза, которые согласно пункта 24 «Таблицы процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм» соответствуют значительной стойкой утрате общей трудоспособности на 35%. Данные телесные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Дело расследовал липецкий отдел полиции № 5. Следствие квалифицировало действия 25-летнего мужчины по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю зрения».
Драчуну грозит до 8 лет лишения свободы. Известно, что мужчина ранее не судим, работает водителем.