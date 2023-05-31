Липчанин лишился после драки у сауны зрения на один глаз

Его обидчику теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту драки в сауне, в ходе которой один из участников конфликта лишился зрения на один глаз.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 23 марта с 22:00 до 23:00 около территории банного комплекса (сауны) на улице Ковалёва в Липецке.



По версии следствия, 25-летний и 38-летний мужчины поссорились и словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 25-летний мужчина нанёс удар кулаком в левый глаз 38-летнего липчанина.



По заключению судмедэкспертов, потерпевший получил «контузию глазного яблока тяжёлой степени в виде гифемы в передней камере, гемофтальма, разрыва склеры, субконъюктивального кровоизлияния, отслойки сетчатки в нижних отделах».



Мужчине потребовалось проведение серьёзной операции: ему ушивали рану, делали пластику радужки и заменили часть глаза на силикон.



Тем не менее, мужчина лишился зрения на один глаз — случившееся повлекло снижение остроты зрения до 0,005%. Данные телесные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.



Дело расследовал липецкий отдел полиции № 5. Следствие квалифицировало действия 25-летнего мужчины по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю зрения». Теперь драчуну грозит до 8 лет лишения свободы.



Известно, что мужчина ранее не судим, работает водителем.