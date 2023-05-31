Происшествия

сегодня, 14:08

Липчанин лишился после драки у сауны зрения на один глаз

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#конфликт #побои
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Липчанин лишился после драки у сауны зрения на один глаз

Его обидчику теперь грозит до восьми лет лишения свободы. 

В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту драки в сауне, в ходе которой один из участников конфликта лишился зрения на один глаз.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 23 марта с 22:00 до 23:00 около территории банного комплекса (сауны) на улице Ковалёва в Липецке.

По версии следствия, 25-летний и 38-летний мужчины поссорились и словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 25-летний мужчина нанёс удар кулаком в левый глаз 38-летнего липчанина.

По заключению судмедэкспертов, потерпевший получил «контузию глазного яблока тяжёлой степени в виде гифемы в передней камере, гемофтальма, разрыва склеры, субконъюктивального кровоизлияния, отслойки сетчатки в нижних отделах».

Мужчине потребовалось проведение серьёзной операции: ему ушивали рану, делали пластику радужки и заменили часть глаза на силикон.

Тем не менее, мужчина лишился зрения на один глаз — случившееся повлекло снижение остроты зрения до 0,005%. Данные телесные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Дело расследовал липецкий отдел полиции № 5. Следствие квалифицировало действия 25-летнего мужчины по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю зрения». Теперь драчуну грозит до 8 лет лишения свободы.

Известно, что мужчина ранее не судим, работает водителем.
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#конфликт #побои
4

Комментарии (3)

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Гость

54 минуты назад
В сауне расслабляются, отдыхают, а эти драку устроили.
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Ваш тренер

сегодня, 14:42
Вот и подумает в следующий раз, как махать ветками своими... Лет 5 хватит..
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Зоя

сегодня, 14:22
Теперь придется перестать выпивать что бы сохранить зрения на 2-ром.
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