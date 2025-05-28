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25 минут назад
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«Дмитрий Аленичев вспомнил меня спустя двадцать лет»

Липецкие футболисты сыграли в команде легенд российского футбола рядом со «звездами» первой величины.

На Центральном стадионе в Душанбе состоялся футбольный матч легенд сборных России и Таджикистана. В состав российских легенд попали сразу три ветерана «Металлурга»: главный тренер липецких дублёров Сергей Хрипунков, его помощник Роман Войдель и Сергей Захаров.

Рядом – целая россыпь «звезд», начиная с 67-летнего Рината Дасаева, лучшего вратаря мира 1988 г., пожалуй, сильнейшего отечественного голкипера в истории после Льва Яшина. А ещё – Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, экс-игроки воронежского «Факела» Александр Черкес, Андрей Мурнин, бывший бомбардир белгородского «Салюта» Денис Дёгтев и другие. Главным тренером команды выступил легендарный Евгений Ловчев, его помощником – Александр Мирзоян.

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Хрипунков и Войдель крайние справа в верхнем ряду. Захаров - крайний справа в нижнем ряду.

Два тайма по 30 минут завершились победой легенд России – 3:1, в составе которых отличились Олег Дивиченко (14-я минута), Мурнин (40-я) и итов (58-я). В команде Таджикистана забил Сухроб Хамидов (44-я).

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- Наша тройка вышла в стартовом составе и провела весь матч от начала и до конца, хотя по ходу игры тренеры сделали четыре замены, - рассказал GOROD48 Войдель, - Было очень круто! Атмосфера матча, болельщики, тёплый приём. И, конечно, легендарная компания. С Дмитрием Аленичевым вспомнили матчи «Металлурга» и московского «Спартака» в Кубке России в 2004 году. Я, 19-летний дебютант, тогда играл персонально против Аленичева, несколькими месяцами ранее выигравшего Лигу чемпионов в составе «Порту» (по общему мнению, юный Войдель титулованного соперника тогда просто «съел», а «Металлург» сенсационно победил в Лужниках – 2:0 и отстоял домашнюю ничью в ответном матче – 1:1, прим.). И… Аленичев меня вспомнил! Как хорошо запомнил он и те игры, в частности, переполненные трибуны в Липецке. Вообще Аленичев, Титов – мировые мужики, никакой звездной пыли! Общались запросто, шутили. Чуть суровее со стороны казался Валерий Шмаров. Человек с бэк-граундом: автор «золотого» гола, принесшего «Спартаку» победу в чемпионате СССР-1989. Но через пять минут после начала послематчевого банкета и он оказался своим в доску. К тому же почти наш земляк, воронежец. Евгений Серафимович Ловчев – отдельная история. Шутки, прибаутки… Потрясающее чувство юмора. Игроки старались не отставать: Ловчев часто пускался в наставления: «А вот в наше время…». В ответ ему: «Серафимович, ваше время такое древнее, что тогда, наверное, ещё соломенным мячом играли…»

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Среди звёздный автографов имеются и наши

Войдель завершил карьеру в прошлом году почти в 39 лет, Хрипунков и Захаров – ещё раньше. Но приглашение в сборную легенд теперь будет особняком стоять в их карьере. И в истории липецкого футбола.
Футбол
Войдель
Хрипунков
Захаров
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Серьёзно?
2 минуты назад
Кого он там съел? Дмитрий Анатольевич, можно сказать, даже на игру не вышел)))
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Старый фанат
13 минут назад
Ну, во времена Ловчева футбол то поинтереснее был. Тут он прав.
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