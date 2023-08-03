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Сбившего дорожное ограждение водителя нашли — теперь его ждёт суд
В отношении 34-летнего мужчины составлен протокол по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».
Сотрудниками Госавтоинспекции установлена личность нарушителя, а автомобиль помещен на штрафстоянку.
«В отношении 34-летнего мужчины составлен административный материал по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», который направлен для принятия решения в Октябрьский районный суд», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Помимо административного наказания, водителю также предстоит компенсировать ущерб, нанесенный городской дорожной инфраструктуре. Как ранее сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, металлическое ограждение — относительно новое, оно было установлено в октябре 2022 года.
Викторм