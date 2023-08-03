Происшествия

59 минут назад

Сбившего дорожное ограждение водителя нашли — теперь его ждёт суд

1 764
#ДТП
1

В отношении 34-летнего мужчины составлен протокол по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Ночью 25 июля в районе Тракторного на улице Волгоградской водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлена личность нарушителя, а автомобиль помещен на штрафстоянку.

«В отношении 34-летнего мужчины составлен административный материал по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», который направлен для принятия решения в Октябрьский районный суд», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

4jue7p2cviy14x5a20wnkdhjp34t3od2.jpg

Помимо административного наказания, водителю также предстоит компенсировать ущерб, нанесенный городской дорожной инфраструктуре. Как ранее сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, металлическое ограждение — относительно новое, оно было установлено в октябре 2022 года.
1 764
#ДТП
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

48 минут назад
Что-то долго искали.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

У ельчанина конфисковали «Форд Фьюжн» за пьяную езду
#ПДД #пьяная езда
5
У ельчанина конфисковали «Форд Фьюжн» за пьяную езду

вчера, 16:36

Происшествия
73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей
#мошенничество
12
73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей

вчера, 15:13

Происшествия
Ссора из-за ремонта закончилась избиением кастрюлей, галошей и зарядкой от телефона
#конфликт #побои
13
Ссора из-за ремонта закончилась избиением кастрюлей, галошей и зарядкой от телефона

вчера, 15:07

Происшествия
18-летний парень попался на краже 14 шоколадок
#кража
20
18-летний парень попался на краже 14 шоколадок

вчера, 13:42

Происшествия
Укравшего у продавщицы буфета телефон мужчину вычислили по записи с камеры наблюдения
#кража
3
Укравшего у продавщицы буфета телефон мужчину вычислили по записи с камеры наблюдения

вчера, 12:56

Происшествия
Подменившей товар в пункте выдачи интернет-магазина липчанке грозит до двух лет лишения свободы
#кража
13
Подменившей товар в пункте выдачи интернет-магазина липчанке грозит до двух лет лишения свободы

вчера, 12:17

Происшествия