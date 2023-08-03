Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: сколько стоит собрать ребёнка в школу и родители найдут работу выпускникам вузов

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#Сегодня в Липецке
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Сегодня в Липецке: сколько стоит собрать ребёнка в школу и родители найдут работу выпускникам вузов

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Жара возвращается

Не был жарким в этом году июль, может быть погреемся в августе. Сегодня в Липецке от 28 до 30 градусов и при этом без осадков.

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Отключения света

В связи с ремонтными работами на электросетях с 9:00 до 16:00 отключат свет на улицах Базарной, 3а, 3б, 3г, 5, 7, 10, 12; Металлистов, 8, 8а ,8б, 8в; Почтовой, 17; Ударников, 13; Юношеской, 1, 1/1, 1/2, 5.

На час дольше – с 9:00 до 17:00 пробелится отключение на Гражданской, 1а.

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Вечером с 18:00 до 02:00 обесточат дом на Папина, 6.

Пробки

Первый затор, обозначенный на электронных картах Липецка красным цветом, возник сегодня около 6 утра на пересечении улиц Гагарина и Зегеля. Но, как говорится, то ли ещё будет. С каждой минутой количество машин на городских улицах увеличивается, риск пробок возрастает. Выход один – перед выездом не поленитесь заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут и доехать по возможности с ветерком.

Инструментальный концерт в ЛОУНБ

Культурных событий в Липецке сейчас не много, большинство учреждений на каникулах, а сотрудники в отпусках. Поэтому концерт инструментальной музыки сегодня пройдёт … в библиотеке.

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В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 18:00 сыграют известные музыкальные произведения на новый лад. Для липчан выступит трио музыкантов из разных городов: Анастасия Павлова-Капранец (фортепиано, Санкт-Петербург), Эльвира Бокова (виолончель, Тамбов) и Андрей Увырский (валторна, Липецк). В программе прозвучит русская и зарубежная музыка.

Добраться от «Университетского» до района НЛМК станет проще

С сегодняшнего дня увеличится количество автобусов, которые обслуживают маршрут 8 «О», который связывает остановку «Микрорайон «Университетской» со «Станом 2000» через Октябрьский мост.

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Новые рейсы от «Университетского» запланированы в 06:10, 09:08, 17:23, 18:00, 19:03. Они добавятся к двум уже существующим в 06:18, 06:43, сообщает администрация Липецка. 

Липчане жалуются в службу «112» на соседей, лис и кабанов

Около 82 тысяч звонков приняли за 7 месяцев 2023 года операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Чаще всего по единому номеру службы спасения липчане вызывали скорую помощь и полицию. На 5 процентов уменьшилось число обращений по ЖКХ.   Не снижается количество звонков справочного характера – они составляют примерно треть общего объема. Как правило, липчане просят помочь найти координаты различных организаций – УВД, ЖКХ, медицинских учреждений. Просят совета, куда обратиться в той или иной ситуации, например. Из них самая распространенная - что делать, если разбился градусник.  

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Немало поступило сообщений о встреченных в областном центре диких животных, причём летучие мыши и змеи оказались не самыми из них экзотичными. В начале месяца горожане жаловались на осиные гнёзда, причём два из них было обнаружено на территории детских садов – в Ссёлках и на проспекте Победы. «Аншлаг» случился в ночь 25 июля, когда липчане с помощью спасателей дважды ловили у себя в квартирах рукокрылых, смогли лицезреть на улице Плеханова перешедшего дорогу и спокойно углубившегося во дворы кабана, а у гаражей на территории жилого дома по площади Ленина-Соборная – лису. К слову, несколькими днями раньше рыжую лесную гостью видели на Сапёрном спуске, а в середине месяца – на Набережной.

Предпринимателей просят предоставить отчётность в налоговую

Ежегодно федеральная налоговая служба проводит инвентаризацию реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы вас не исключили из реестра МСП, необходимо вовремя предоставить отчётность за 2022 год. Проверить, входит ли ваша организация в реестр, можно по ссылке.

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Нахождение в реестре имеет свои плюсы, в том числе доступ к программам господдержки на федеральном и региональном уровне, льготные кредиты и т.д., получение права налоговые льготы и снижение страховых взносов Если ваших данных нет в реестре, подать заявку можно в специальном разделе на сайте налоговой. Для этого понадобится электронная подпись. Если ваш бизнес подходит под все условия, ИП или ООО внесут в реестр 10 числа следующего месяца.

Подробнее узнать о регистрации в реестре МСП можно на портале Центра «Мой бизнес».

Сколько стоит собрать ребёнка в школу

Средняя стоимость базового школьного набора в Липецке составляет 8 100 рублей для девочки и 8 470 рублей для мальчика, утверждают в «Авито». По данным сервиса, стоимость всего самого необходимого для учёбы по сравнению с прошлым годом существенно снизилась, год назад она составляла около 11 тысяч рублей.

В базовый набор вошли школьная форма (два варианта верха и низа), форма для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

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Первый пункт— школьная форма. Для мальчиков это классические брюки и рубашки. Рубашка для мальчиков обойдется жителям Липецка в среднем в 1 030 рублей. В этом сезоне их покупают на 17% активнее, чем в прошлом. Брюки для мальчиков в Липецке в среднем стоят 710 рублей, а их продажи за год выросли на 14%.

Девочки же могут выбирать между брюками, юбками и сарафанами. В этом году у российских школьниц наиболее популярен практичный первый вариант. Их средняя стоимость на Авито в Липецке составила 590 рублей. На втором месте юбки, их покупка в регионе обойдется в среднем в 3 090 рублей. Сарафан в регионе можно приобрести за 1 580 рублей. Рубашка для девочки в Липецке стоит в среднем 350 рублей. За год их продажи в городе выросли в два раза.

Для занятий физкультурой потребуется спортивная форма. Продажи физкультурной формы для мальчиков в Липецке за год выросли в 3,4 раза. Средняя стоимость в регионе составила 1 420 рублей. Добавить к комплекту кроссовки, продажи которых на Авито в Липецке увеличились на 22%, можно за 870 рублей.

Спортивная форма для девочки обойдется дешевле: костюм в регионе стоит в среднем 1 030 рублей, а обувь — 550 рублей. Продажи этих вещей на платформе в Липецке выросли на 13% и 20% год к году соответственно.

Предмет первой необходимости для любого школьника — рюкзак или ранец. В этом году средняя цена на Авито в городе составила 1 730 рублей. Также перед началом учебного года стоит запастись тетрадками, набор тетрадей обойдется в Липецке в среднем в 110 рублей. Простой пенал с наполнением можно найти по цене от 300 рублей.

Находят работу с помощью родителей

Выучить ребёнка – это одно. Не менее важно после окончания школы и вуза помочь с трудоустройством. По данным исследований SuperJob, в помощи родителей при устройстве на первую работу признались 15% представителей липецкой молодёжи. А среди выпускников высших учебных заведений это число выросло до 18%. Т.е. каждый пятый выпускник вызов в регионе попадает на работу с помощью мам и пап.

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Между тем, по мнению 47% молодежи и каждого второго выпускника вуза (51%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. Чаще всего такое участие детей в жизни родителей считают обязательным респонденты до 34 лет - 50).

Между тем 6 из 10 менеджеров по персоналу - 63% даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Еще 23% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь 1 из 10 рекрутеров (10%) рассматривают их наравне со всеми.

Кинопремьеры

По четвергам традиционно обновляется репертуар в липецких кинотеатрах. Познакомим вас с наиболее любопытными новинками недели.

«Баба Яга спасает мир». Россия, 2023. Семейный, комедия. Режиссёр Карен Захаров (6+)

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес, который скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги. В лесу явно творится что-то неладное, тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения.

В ролях: Ян Цапник, Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда.

«10 дней без мамы в Куршавеле». Франция, 2023. Комедия. Людовик Бернард (12+)

После того как Антуана уволили с работы, он начал заботиться о своих четырех детях, в то время как его жена Изабель возобновляет свою карьеру юриста. Для Антуана предстоящие лыжные каникулы — просто находка: наконец-то он сможет отдохнуть от родительских обязанностей и насладиться роскошным горнолыжным курортом! Но как только они собираются сесть в поезд, Изабель срочно вызывают на работу, и Антуану приходится в одиночку справляться с четырьмя озорными детьми, которые буйствуют на склонах и в шикарном отеле, и поездка превращается в полный хаос...

В ролях: Франк Дюбоск, Ор Атика, Алексис Михалик.

«Корабль призраков». Великобритания, США, 2023. Драма, ужасы, детектив. Режиссёр Гари Шор (18+)

Знаменитый трансатлантический лайнер «Королева Мэри» — самый зловещий корабль в истории. У судна, превосходящего по размерам «Титаник», в прошлом полно несчастных случаев и загадочных смертей. Леденящие душу события 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, поднявшейся на борт в наши дни. Теперь, чтобы спасти своего ребёнка, паре родителей придется познать настоящий ужас и лицом к лицу столкнуться с призраками проклятого корабля.

В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэл Фрай, Уильям Шокли.

Дорогие липчане! Где бы вы не находились, на работе или на отдыхе, нужно не забывать уделять внимание и новостям. Липчанам в этом плане повезло: всё самое интересное и полезное собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг и высказывайте свое мнение в комментариях. Начать можете прямо с этой подборки. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

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#Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Маша

4 минуты назад
С каких это пор одежда для девочки дешевле, чем для мальчика. Вы что? Или ребенок в одних брючках весь сезон отходит? И пара брюк и юбка и сарафан и блузки и свитерочки и носочки и другое. Какие восемь тысяч. Смех сквозь слезы. Цены на детские товары видели, взрослому купить дешевле.
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Работяга

30 минут назад
Вот бы наших депутатов собрать на работу на 8100 рублей. Чтобы он в одних штанах,одной рубашке и осенью, зимой и весной ходил . Ведь если посчитать, то скорее всего они меньше на стульях ( а в креслах) сидят чем ученики .
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Электорат

39 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить

Электорат

52 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить
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