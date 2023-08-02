Происшествия

46 минут назад

33-летнего водителя на год отправили в колонию строгого режима за пьяную езду

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#ПДД #пьяная езда
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33-летнего водителя на год отправили в колонию строгого режима за пьяную езду

Алкотектором наличие опьянения установлено не было, но в присутствии понятых водитель отказался от медицинского освидетельствования в наркодиспансере.

Липецкий районный суд вынес приговор 33-летнему ранее судимому жителю посёлка Колодезный Каширского района Воронежской области за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже имеющим судимость за пьяную езду.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 октября 2019 года мужчина был осужден приговором Ленинского районного суда Тамбова по статье 264.1 УК РФ за пьяную езду и приговорён к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года. Но 7 ноября 2022 года мужчина снова сел за руль автомобиля «ГАЗ 3302» пьяным, и в 14:30 на дороге «Хлевное-Липецк» в районе дома №27 по улице Титова села Ленино Липецкого района его остановили сотрудники ДПС. Внешний вид мужчины госавтоинспекторам сразу не понравился, и полицейские заподозрили наркотическое или алкогольное опьянение, на которые указывали резкое изменение окраски кожи на лице и поведение, не соответствующее обстановке.

Водитель на месте прошел освидетельствование на состояние опьянения, и, на удивление, алкотектором наличие опьянения установлено не было (прибор показал 0,000 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха), но в присутствии понятых водитель был направлен на медицинское освидетельствование в наркодиспансер, от прохождения которого он отказался.

В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. В результате его признали виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ и приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишению водительских прав на 3 года.

Мужчину заключили под стражу в зале суда.
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#ПДД #пьяная езда
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Комментарии (1)

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Викторм

29 минут назад
Хо. Год строгача...
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