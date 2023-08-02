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На дороге Становое-Лебедянь опрокинулся «ВАЗ»: 62-летний водитель умер в реанимации

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#авария #ДТП
На дороге Становое-Лебедянь опрокинулся «ВАЗ»: 62-летний водитель умер в реанимации

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрированы шесть аварий с пострадавшими, в пяти ДТП водители не удержали автомобили на дороге.

Смертельная авария произошла вчера вечером в Лебедянском районе: около половины десятого на дороге Становое-Троекурово-Лебедянь опрокинулся в кювет автомобиль «ВАЗ-21150». Как сообщает УГИБДД, бригада скорой помощи доставила 62-летнего водителя в ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», где он умер в реанимационном отделении.

Еще один автомобиль съехал вечером с дороги в поселке Пролетарский Добринского района. 33-летний водитель «Лады – 21124», которая еще и врезалась в световую опору, госпитализирован в Добринскую ЦРБ.

В селе Октябрьское Усманского района врезался в забор автомобиль «Форд Мондео» 40-летнего водителя. Травмы получил 37-летний пассажир Форда, он доставлялся в медицинское учреждение.

На дороге Липецк–Усмань опрокинулся автомобиль «Фольксваген Джетта». В аварии получила травмы 23-летняя девушка-водитель. 

В Задонском районе на трассе «Дон» 36-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» допустил наезд на световую опору. Водитель госпитализирован в ГУЗ «Задонская ЦРБ».

В Липецке вчера произошла только одна авария, в результате которой пострадал человек — как уже сообщал GOROD48, на улице Хренникова «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика.

По данным ГИБДД, ребенок нарушил требования сигналов светофора, он госпитализирован в областную детскую больницу.



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#авария #ДТП

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