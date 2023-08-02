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На дороге Становое-Лебедянь опрокинулся «ВАЗ»: 62-летний водитель умер в реанимации
За минувшие сутки на дорогах области зарегистрированы шесть аварий с пострадавшими, в пяти ДТП водители не удержали автомобили на дороге.
Еще один автомобиль съехал вечером с дороги в поселке Пролетарский Добринского района. 33-летний водитель «Лады – 21124», которая еще и врезалась в световую опору, госпитализирован в Добринскую ЦРБ.
В селе Октябрьское Усманского района врезался в забор автомобиль «Форд Мондео» 40-летнего водителя. Травмы получил 37-летний пассажир Форда, он доставлялся в медицинское учреждение.
На дороге Липецк–Усмань опрокинулся автомобиль «Фольксваген Джетта». В аварии получила травмы 23-летняя девушка-водитель.
В Задонском районе на трассе «Дон» 36-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» допустил наезд на световую опору. Водитель госпитализирован в ГУЗ «Задонская ЦРБ».
В Липецке вчера произошла только одна авария, в результате которой пострадал человек — как уже сообщал GOROD48, на улице Хренникова «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика.