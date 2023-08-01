Происшествия
27 минут назад
В «Елецком» автомобиль «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика
ДТП произошло на пешеходном переходе.
Сегодня в 15.30 на регулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Хренникова 82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.
— Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказал в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По данным GOROD48, сейчас полицейские разбираются, на какие сигналы светофора двигались автомобиль и ребёнок.
— Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказал в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По данным GOROD48, сейчас полицейские разбираются, на какие сигналы светофора двигались автомобиль и ребёнок.