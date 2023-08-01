Происшествия

27 минут назад

В «Елецком» автомобиль «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика

327
#ДТП #дети
1
В «Елецком» автомобиль «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Сегодня в 15.30 на регулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Хренникова 82-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 9-летнего мальчика. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

— Причины и обстоятельства ДТП уточняются, — рассказал в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По данным GOROD48, сейчас полицейские разбираются, на какие сигналы светофора двигались автомобиль и ребёнок. 
327
#ДТП #дети
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Добровском районе перевернулся перевозивший 27 тонн битума большегруз
#ДТП
1
В Добровском районе перевернулся перевозивший 27 тонн битума большегруз

38 минут назад

Происшествия
Дом и сарай сгорели в Липецкой области
#МЧС #пожар
Дом и сарай сгорели в Липецкой области

сегодня, 14:42

Происшествия
53-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 65-летней сожительницы
#конфликт #побои
1
53-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 65-летней сожительницы

сегодня, 14:26

Происшествия
29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей
#ДТП
4
29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей

сегодня, 13:58

Происшествия
Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения
#кража
3
Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения

сегодня, 13:39

Происшествия
Упавшая c 12-го этажа на машину 28-летняя липчанка — в реанимации, состояние её стабильное
#падение с высоты
13
Упавшая c 12-го этажа на машину 28-летняя липчанка — в реанимации, состояние её стабильное

сегодня, 13:24

Происшествия