21 минуту назад
Липецкая вечЁрка: два падения с высоты, опасное полнолуние и штраф за издевательство над собакой
Сегодня, 1 августа, сразу две женщины выпали из многоэтажек, психиатры рассказали о научно доказанной связи суицидальных наклонностей с фазами луны, и мужчину осудили по уголовной статье за издевательство над собакой.
35-летняя женщина погибла, за жизнь 28-летней борются врачи больницы № 3 «Свободный сокол». Им удалось стабилизировать ее состояние, хотя пока она находится в реанимации. У женщины черепно-мозговая травма, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения.
С учетом ситуации, врачи говорят, что ей сильно повезло — повреждений внутренних органов нет. Удар смягчил автомобиль, на который упала женщина. В полиции подтвердили, что владелец машины написал заявление по факту повреждения имущества. Обстоятельства ее падения, которое зафиксирована камера наблюдения, выясняют сотрудники полиции и следкома.
— Ну вот теперь долги повесят за ремонт машины! Ещё больше проблем нажила, — предположил комментатор.
— Удар был такой, что слышно было в соседних домах, сигнал долго работал, дай бог, если восстановится после травм, — поделился впечатлениями Гость.
Между тем начинается полнолуние. Психиатры считают научно доказанным связь суицидального настроения с фазами луны. У людей с нестабильной психикой обостряются страхи, тревоги, неврозы, нарушается сон.
Психическое здоровье липчан и без лунных фаз оставляет желать лучшего. По словам заведующей отделением кризисных состояний диспансера областной психоневрологической больницы Ирины Быковой, после начала СВО число обращений за врачебной помощью существенно выросло.
Суд вынес приговор 74-летнему жителю села Косыревка, который привязал собаку к своему автомобилю и полкилометра тащил животное по дороге.
Подсудимый признал вину в жестоком обращении с животным частично, пояснив, что хотел только вывезти собаку подальше от дома, но пес уворачивался, поэтому случилось так, как случилось.
Проезжавший мимо водитель снял на видео издевательства над собакой, которое и легли в основу обвинения. Выяснилось, что пес по кличке Гриша любимец села Косыревка. Его истязатель оштрафован на 10 000 рублей.
Новость набрала много комментариев. Большинство читателей возмущались «легким» наказанием. Хотя были и такие, кто вступился за осужденного.
— Суд правильное вынес решение. Закон я бы рекомендовала пересмотреть и внести поправки ужесточения наказания. А вот осужденный является опасным человеком, сегодня собака, а завтра кто? Покушение на человека? Тут нужно провести еще исследование психического состояния и наблюдение т к в 74 года может быть очень серьезное отклонение! — считает Инна.
— Пенсионер помог односельчанам избавиться от агрессивного животного. Администрация не борется с бездомными собаками, приходится жителям все делать самим, — заступился Вася.
Завтра в Липецке до +28 градусов с кратковременными дождями.
И обратите внимание, что 2 августа, в День ВДВ, на площади Героев, улице Зегеля, площади Плеханова и Петровскому проезду будет ограничено движение транспорта.
Электорат