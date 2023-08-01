Общество
сегодня, 14:40
В День ВДВ по центральным улицам Липецка приостановят движение
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2 августа на время шествия, посвящённого Дню Воздушно-десантных войск, будет ограничено автомобильное движение по площади Героев, улице Зегеля, площади Плеханова и Петровскому проезду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Шествие, напомним, начнется в десять утра и продлится до 11:00.
Ограничение не распространяется на автомобили экстренных служб.
Шествие, напомним, начнется в десять утра и продлится до 11:00.
Ограничение не распространяется на автомобили экстренных служб.
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