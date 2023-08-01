Общество

сегодня, 14:40

В День ВДВ по центральным улицам Липецка приостановят движение

8 714
#День ВДВ #шествие #транспорт
2
В День ВДВ по центральным улицам Липецка приостановят движение
2 августа на время шествия, посвящённого Дню Воздушно-десантных войск, будет ограничено автомобильное движение по площади Героев, улице Зегеля, площади Плеханова и Петровскому проезду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Шествие, напомним, начнется в десять утра и продлится до 11:00.

Ограничение не распространяется на автомобили экстренных служб.
8 714
#День ВДВ #шествие #транспорт
2

Комментарии (9)

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14 минут назад
Очередная глупость, не надо Остров. Что он вам плохого сделал?
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Бух

19 минут назад
Это сейчас у десантников такая форма - в cланцах трусах и маечке полосатой ?
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Иван

28 минут назад
Я предлагаю в этот день нужно пройтись по центральному рынку, вспомнить как раньше отмечали этот день, ура, ура, ура.
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Очередная глупость

33 минуты назад
Ничего что день проведения праздника -это рабочий день ,мне одному показалось? Пусть эта группа товарищей отдыхают на острове и никому не мешают.
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Липа

47 минут назад
Движения быдла в цене
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А ничего

57 минут назад
что это рабочий день? Администрация не в курсе?
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Наконец - то!

58 минут назад
А то ведь и праздник без издевательства над липчанами - не праздник!
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Землянин

сегодня, 15:01
На зеленом острове места не хватает для шествия? Зачем использовать улицы которые трудно объехать?
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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