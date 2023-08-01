Происшествия

сегодня, 10:18

На улице Свиридова из окна выпала 28-летняя липчанка: она госпитализирована с многочисленными травмами

9 2181
#падение с высоты
4
На улице Свиридова из окна выпала 28-летняя липчанка: она госпитализирована с многочисленными травмами

По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль.

1 августа около 02:00 в Липецке из окна дома №6 по улице Свиридова выпала 28-летняя женщина.

По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль, благодаря чему осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи.

— Отдел полиции №7 проверяет обстоятельства происшествия, женщина 1995 года рождения госпитализирована с многочисленными травмами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
9 2181
#падение с высоты
4

Комментарии (9)

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Внушаемый

6 минут назад
Хоть какая то польза от автомобилей под окнами !
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Витек

16 минут назад
Понаставят колымаг, прыгнуть уже негде.
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Пеньсия

22 минуты назад
А говорят чудес не бывает .
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Гость

29 минут назад
С 12 этажа
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?

34 минуты назад
с какого этажа упала. Шансы на нормальную жизнь есть?
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мнение народа

45 минут назад
Автомобиль жалко
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valerafromsplus

51 минуту назад
В таком возрасте. Всё ещё впереди. Коль жива осталась, это чудо. Желаю передумать ей всё. Вся жизнь впереди ещё! ))
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Чо

сегодня, 10:35
Опять обкурилась,али шо?
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