Происшествия
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На улице Свиридова из окна выпала 28-летняя липчанка: она госпитализирована с многочисленными травмами
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По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль.
1 августа около 02:00 в Липецке из окна дома №6 по улице Свиридова выпала 28-летняя женщина.
По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль, благодаря чему осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи.
— Отдел полиции №7 проверяет обстоятельства происшествия, женщина 1995 года рождения госпитализирована с многочисленными травмами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль, благодаря чему осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи.
— Отдел полиции №7 проверяет обстоятельства происшествия, женщина 1995 года рождения госпитализирована с многочисленными травмами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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