На улице Свиридова из окна выпала 28-летняя липчанка: она госпитализирована с многочисленными травмами

По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль.

1 августа около 02:00 в Липецке из окна дома №6 по улице Свиридова выпала 28-летняя женщина.



По словам очевидцев, женщина упала на автомобиль, благодаря чему осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи.



— Отдел полиции №7 проверяет обстоятельства происшествия, женщина 1995 года рождения госпитализирована с многочисленными травмами, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.