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Завтра в Липецкой области кратковременные дожди и до +30
2 августа погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами гроза. 3 и 4 августа атмосферное давление будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.
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Безмасочник