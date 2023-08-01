Завтра в Липецкой области кратковременные дожди и до +30

2 августа погода в Липецкой области останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами гроза. 3 и 4 августа атмосферное давление будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами гроза, ночью местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +25 до +30.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.



День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.



