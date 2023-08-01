Происшествия

сегодня, 13:24

Упавшая c 12-го этажа на машину 28-летняя липчанка — в реанимации, состояние её стабильное

5 2028
#падение с высоты
3

У женщины — сочетанная травма, но повреждений внутренних органов нет.

Упавшая на автомобиль с 12-этажа дома №6 по улице Свиридова 28-летняя женщина находится в реанимационном отделении городской больницы №3 «Свободный сокол». Как рассказали GOROD48 в администрации больницы, состояние пациентки стабильное.

— У женщины — сочетанная травма: черепно-мозговая травма — сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения. Но в целом, можно сказать, в такой ситуации ей сильно повезло — повреждений внутренних органов нет, гемодинамика стабильная, — рассказали в больнице.

Напомним, женщина упала с 12-го этажа на автомобиль сегодня в 01:58. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. Обстоятельства ее падения проверяют полицейские и сотрудники следкома.
5 2028
#падение с высоты
3

Комментарии (5)

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Я

2 минуты назад
Пессимист, страну * люди, те самые которые сейчас везде вопят что СССР был Раем на земле, возникает вопрос почему не отрыли не одной баррикады, не одного окопа когда эти люди когда их Родину Мать предала кучка нелюдей, где они были? Почему позволили?
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Пессимист

22 минуты назад
Наша страна тоже 30 лет тому шарахнулась с ещё большей высоты, высоты СССР, а нам сейчас говорят, нормально, состояние стабильное
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Умный

33 минуты назад
Деваха жива,а машина?
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911

38 минут назад
За лечение бы ещё с неё вычесть. Замучили неадекваты. А нормальным больным лекарств не хватает - они же не тяжёлые, обойдутся.
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++++

сегодня, 13:33
Ну вот теперь долги повесят за ремонт машины! Ещё больше проблем нажила
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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