Происшествия
сегодня, 13:24
Упавшая c 12-го этажа на машину 28-летняя липчанка — в реанимации, состояние её стабильное
5 2028
У женщины — сочетанная травма, но повреждений внутренних органов нет.
Упавшая на автомобиль с 12-этажа дома №6 по улице Свиридова 28-летняя женщина находится в реанимационном отделении городской больницы №3 «Свободный сокол». Как рассказали GOROD48 в администрации больницы, состояние пациентки стабильное.
— У женщины — сочетанная травма: черепно-мозговая травма — сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения. Но в целом, можно сказать, в такой ситуации ей сильно повезло — повреждений внутренних органов нет, гемодинамика стабильная, — рассказали в больнице.
Напомним, женщина упала с 12-го этажа на автомобиль сегодня в 01:58. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. Обстоятельства ее падения проверяют полицейские и сотрудники следкома.
— У женщины — сочетанная травма: черепно-мозговая травма — сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом костей таза без смещения. Но в целом, можно сказать, в такой ситуации ей сильно повезло — повреждений внутренних органов нет, гемодинамика стабильная, — рассказали в больнице.
Напомним, женщина упала с 12-го этажа на автомобиль сегодня в 01:58. Происшествие записали камеры видеонаблюдения. Обстоятельства ее падения проверяют полицейские и сотрудники следкома.
5 2028
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