В Добровском районе перевернулся перевозивший 27 тонн битума большегруз

Битум пролился на землю.

















Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, всего в цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлилился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы, помощник прокурора Добровского района.



В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Для оценке нанесённого почве ущерба будут привлечены специалисты Росприроднадзора.







После того, как будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба, Добровская прокуратура намерена требовать его возмещения.



Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области и УМВД России по Липецкой области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, всего в цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлилился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы, помощник прокурора Добровского района.В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Для оценке нанесённого почве ущерба будут привлечены специалисты Росприроднадзора.После того, как будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба, Добровская прокуратура намерена требовать его возмещения.

В селе Замартынье Добровского района сегодня съехал с дороги в кювет и опрокинулся перевозивший битум большегруз — автомобиль «Ивеко» с полуприцепом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением: на этом участке дороги — спуск и острый поворот.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сам 61-летний водитель не пострадал, а вот битум из цистерны пролился на почву.