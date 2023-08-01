Происшествия

43 минуты назад

В Добровском районе перевернулся перевозивший 27 тонн битума большегруз

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#ДТП
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В Добровском районе перевернулся перевозивший 27 тонн битума большегруз

Битум пролился на землю.

В селе Замартынье Добровского района сегодня съехал с дороги в кювет и опрокинулся перевозивший битум большегруз — автомобиль «Ивеко» с полуприцепом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением: на этом участке дороги — спуск и острый поворот. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сам 61-летний водитель не пострадал, а вот битум из цистерны пролился на почву.  

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, всего в цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлилился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы, помощник прокурора Добровского района.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Для оценке нанесённого почве ущерба будут привлечены специалисты Росприроднадзора.

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После того, как будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба, Добровская прокуратура намерена требовать его возмещения.

Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области и УМВД России по Липецкой области

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#ДТП
1

Комментарии (1)

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Депутат

14 минут назад
Голова-то есть у этого Шумахера? Хорошо, что никого не зацепил, шёл-то через встречку
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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