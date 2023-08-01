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В России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа
В феврале Россия и Китай объявили о возобновлении соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии. Согласно документу, граждане двух стран могут путешествовать без виз в составе групп до 50 человек.
Ранее в июле 2023 года состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп.
В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.
Первая пробная группа китайских туристов может приехать в РФ по линии безвизовых групповых турпоездок уже в первой декаде августа, - передает ТАСС.
До пандемии РФ посещали порядка 1-1,4 млн китайских туристов в год. Ожидается, что в связи с запуском "безвиза" турпоток из КНР в Россию в 2023 году составит около 400 тысяч человек.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников анонсировал запуск безвизовых групповых поездок в Иран. По словам Решетникова, страны уже обменялись перечнем туроператоров. В настоящее время все необходимые процедуры уже завершены, - пишет Lenta.ru.