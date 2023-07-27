Липецкая вечЁрка: крик о помощи потерявшей двух сыновей матери, точечная застройка и спасение пустельги

Сегодня, 27 июля, мать двух погибших в СВО сыновей просит демобилизовать третьего, жители Карьера не хотят, чтобы рядом с их частными домами строили многоэтажку, и в «Университетском» спасли раненную пустельгу.





На улице Тельмана



— Задолбали эти частные дома в городе, уезжайте в деревню и там копайте свои огороды, — написала Анфиса.



— Сколько можно одно и тоже говорить, что не рассчитана инфроструктура на многоэтажки, нет ни парковок, ни мест для стоянки, ни пешеходных дорожек, весной постоянные подтопления, перепады напряжения, не хватает мест в поликлинике, школах, дет. садах и т. д, Наша администрация опять хочет, чтоб жители обращались в Госдуму или писали Путину, может быть хочет увидеть народные волнения? Сколько можно будоражить народ каждые полгода с этой точечной застройкой? — высказалась Марина.



GOROD48 сегодня



Мы обратились в приют для животных «Счастливый берег» и тамбовский Центр охраны хищных птиц. В результате птицу поймали спасатели Александр Синюков и Сергей Боков. Сейчас пустельгу осматривают в приюте. Если травма не сложная, ей окажут помощь в Липецке, если серьезная — не исключено, что придется перевезти ее в Тамбов.







Кстати, в «Университетском» обитает довольно много таких птиц, случаются даже, что они гнездятся на балконах и привыкают к людям.



А спасателям управления ГО и ЧС Липецка все чаще приходится выезжать в квартиры липчан, которые просят



— Вы не поверите, но москитные сетки помогают не только от комаров, — рекомендовал комментатор.



— Что она там кушала, бедняжка? — спросила Блондинка.



— Это к деньгам! Деньги будут, пока она в доме, — заявила Ванга.



— Ну, теперь Липецк может претендовать на зоостолицу! Главное, чтобы не стала Уханью. Хотя…- написал Неравнодушный.



Завтра снова жарко. Синоптики прогнозируют до +31 градуса с кратковременными дождями и грозами. Многодетная мать Ольга Дзюбенко опубликовала открытое обращение к президенту РФ и министру обороны с просьбой демобилизовать ее сына. Двое ее сыновей уже погибли в зоне СВО, а третий — должен вернутся на фронт после отпуска.На улице Тельмана строительная компания собирается возвести семиэтажный дом . Мэрия объявила общественные обсуждения проекта межевания квартала, и жители Карьера намерены отстоять для своего района зону малоэтажной застройки.— Задолбали эти частные дома в городе, уезжайте в деревню и там копайте свои огороды, — написала Анфиса.— Сколько можно одно и тоже говорить, что не рассчитана инфроструктура на многоэтажки, нет ни парковок, ни мест для стоянки, ни пешеходных дорожек, весной постоянные подтопления, перепады напряжения, не хватает мест в поликлинике, школах, дет. садах и т. д, Наша администрация опять хочет, чтоб жители обращались в Госдуму или писали Путину, может быть хочет увидеть народные волнения? Сколько можно будоражить народ каждые полгода с этой точечной застройкой? — высказалась Марина.GOROD48 сегодня спасал пустельгу . В редакцию обратился липчанин Геннадий и рассказал, что в «Университетском» копошится раненая птица.Мы обратились в приют для животных «Счастливый берег» и тамбовский Центр охраны хищных птиц. В результате птицу поймали спасатели Александр Синюков и Сергей Боков. Сейчас пустельгу осматривают в приюте. Если травма не сложная, ей окажут помощь в Липецке, если серьезная — не исключено, что придется перевезти ее в Тамбов.Кстати, в «Университетском» обитает довольно много таких птиц, случаются даже, что они гнездятся на балконах и привыкают к людям.А спасателям управления ГО и ЧС Липецка все чаще приходится выезжать в квартиры липчан, которые просят избавить их от летучих мышей . С начала июля принято уже пять таких вызовов. Последний из дома на улице Депутатской. По словам хозяина квартиры, к нему забрались три летучие мыши. Две улетели сами, а третья спряталась за шкафом и просидела там несколько дней, ее и прошлось извлекать спасателям.— Вы не поверите, но москитные сетки помогают не только от комаров, — рекомендовал комментатор.— Что она там кушала, бедняжка? — спросила— Это к деньгам! Деньги будут, пока она в доме, — заявила— Ну, теперь Липецк может претендовать на зоостолицу! Главное, чтобы не стала Уханью. Хотя…- написалЗавтра снова жарко. Синоптики прогнозируют до +31 градуса с кратковременными дождями и грозами.