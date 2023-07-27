Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: крик о помощи потерявшей двух сыновей матери, точечная застройка и спасение пустельги

544
#вечЁрка #спецоперация #застройка #хищные птицы
Липецкая вечЁрка: крик о помощи потерявшей двух сыновей матери, точечная застройка и спасение пустельги

Сегодня, 27 июля, мать двух погибших в СВО сыновей просит демобилизовать третьего, жители Карьера не хотят, чтобы рядом с их частными домами строили многоэтажку, и в «Университетском» спасли раненную пустельгу.

Многодетная мать Ольга Дзюбенко опубликовала открытое обращениек президенту РФ и министру обороны с просьбой демобилизовать ее сына. Двое ее сыновей уже погибли в зоне СВО, а третий — должен вернутся на фронт после отпуска.

На улице Тельмана  строительная компания собирается возвести семиэтажный дом. Мэрия объявила общественные обсуждения проекта межевания квартала, и жители Карьера намерены отстоять для своего района зону малоэтажной застройки.

— Задолбали эти частные дома в городе, уезжайте в деревню и там копайте свои огороды, — написала Анфиса.

— Сколько можно одно и тоже говорить, что не рассчитана инфроструктура на многоэтажки, нет ни парковок, ни мест для стоянки, ни пешеходных дорожек, весной постоянные подтопления, перепады напряжения, не хватает мест в поликлинике, школах, дет. садах и т. д, Наша администрация опять хочет, чтоб жители обращались в Госдуму или писали Путину, может быть хочет увидеть народные волнения? Сколько можно будоражить народ каждые полгода с этой точечной застройкой? — высказалась Марина. 

GOROD48 сегодня спасал пустельгу. В редакцию обратился липчанин Геннадий и рассказал, что в «Университетском» копошится раненая птица.

Мы обратились в приют для животных «Счастливый берег» и тамбовский Центр охраны хищных птиц. В результате птицу поймали спасатели Александр Синюков и Сергей Боков. Сейчас пустельгу осматривают в приюте. Если травма не сложная, ей окажут помощь в Липецке, если серьезная — не исключено, что придется перевезти ее в Тамбов.



Кстати, в «Университетском» обитает довольно много таких птиц, случаются даже, что они гнездятся на балконах и привыкают к людям. 

А спасателям управления ГО и ЧС Липецка  все чаще приходится выезжать в квартиры липчан, которые просят избавить их от летучих мышей. С начала июля принято уже пять таких вызовов. Последний из дома на улице Депутатской. По словам хозяина квартиры, к нему забрались три летучие мыши. Две улетели сами, а третья спряталась за шкафом и просидела там несколько дней, ее и прошлось извлекать спасателям.

 — Вы не поверите, но москитные сетки помогают не только от комаров, — рекомендовал комментатор.

 — Что она там кушала, бедняжка? — спросила Блондинка.

 — Это к деньгам! Деньги будут, пока она в доме, — заявила Ванга.

 — Ну, теперь Липецк может претендовать на зоостолицу! Главное, чтобы не стала Уханью. Хотя…- написал Неравнодушный.

Завтра снова жарко. Синоптики прогнозируют до +31 градуса с кратковременными дождями и грозами.
544
#вечЁрка #спецоперация #застройка #хищные птицы
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В районе Тракторного отключат холодную воду
#отключения
В районе Тракторного отключат холодную воду

сегодня, 18:19

Общество
Потерявшая в СВО двоих сыновей многодетная мать просит демобилизовать третьего
#спецоперация #мобилизация
Потерявшая в СВО двоих сыновей многодетная мать просит демобилизовать третьего

сегодня, 16:24

Общество
«Если здесь еще добавят что-то — это просто крах!»
#строительство #Быхановы сад
63
«Если здесь еще добавят что-то — это просто крах!»

сегодня, 16:22

Общество
В «Университетском» спасали раненую пустельгу
#спасение птицы
3
В «Университетском» спасали раненую пустельгу

сегодня, 16:20

Общество
Летучая мышь несколько дней просидела между шкафом и стеной в квартире на улице Депутатской
#летучая мышь #животные
11
Летучая мышь несколько дней просидела между шкафом и стеной в квартире на улице Депутатской

сегодня, 14:08

Общество
Добринец задолжал по алиментам более 115 000 рублей — его направили на обязательные работы
#дети #алименты
2
Добринец задолжал по алиментам более 115 000 рублей — его направили на обязательные работы

сегодня, 12:59

Общество