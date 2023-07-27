В «Университетском» спасали раненую пустельгу

О попавшей в беду птице GOROD48 сообщил местный житель

Сегодня в редакцию сайта обратился жилец дома №3 по улице Политехнической Геннадий, рассказавший о птице, похожей на сокола, которая перебирается с места на место, но не улетает из-за травмы крыла.Мы выехали в район «Университетский», где находится дом Геннадия, связались с приютом для животных «Счастливый берег» и тамбовским Центром охраны хищных птиц.По просьбе тамбовчан мы сфотографировали птицу. Орнитологи установили по фото, что это взрослая пустельга — хищная птица рода Соколы, и выразили готовность при необходимости оказать ей медицинскую помощь.В «Университетском» обитает изрядное количество таких птиц, случаются даже, что они гнездятся на балконах, и привыкают к людям.Пустельга тем временем попыталась от нас улететь, а в небе тревожно кружили и кричали ее сородичи.Вскоре к дому Геннадия прибыли спасатели из «Счастливого берега» — Александр Синюков и Сергей Боков.Пустельга к этому времени перелетела в ближайшие кусты. Первая попытка накрыть ее покрывалом не удалась — птица перелетела сначала на одну из стен соседнего дома, затем на лоджию. Когда ее специально спугнули, устремилась в соседний квартал, где травма крыла окончательно ее «приземлила» и Александр Синюков осторожно накрыл птицу мягким покрывалом.Сейчас пустельгу осматривают в приюте. Если травма не сложная птице окажут помощь в Липецке, если серьезная — не исключено, что придется перевезти ее в Тамбов.