Общество

37 минут назад

В «Университетском» спасали раненую пустельгу

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#спасение птицы

О попавшей в беду птице GOROD48 сообщил местный житель

Сегодня в редакцию сайта обратился жилец дома №3 по улице Политехнической Геннадий, рассказавший о птице, похожей на сокола, которая перебирается с места на место, но не улетает из-за травмы крыла.

Мы выехали в район «Университетский», где находится дом Геннадия, связались с приютом для животных «Счастливый берег» и тамбовским Центром охраны хищных птиц.

По просьбе тамбовчан мы сфотографировали птицу. Орнитологи установили по фото, что это взрослая пустельга — хищная птица рода Соколы, и выразили готовность при необходимости оказать ей медицинскую помощь.

В «Университетском» обитает изрядное количество таких птиц, случаются даже, что они гнездятся на балконах, и привыкают к людям.

Пустельга тем временем попыталась от нас улететь, а в небе тревожно кружили и кричали ее сородичи.

Вскоре к дому Геннадия прибыли спасатели из «Счастливого берега» — Александр Синюков и Сергей Боков.

Пустельга к этому времени перелетела в ближайшие кусты. Первая попытка накрыть ее покрывалом не удалась — птица перелетела сначала на одну из стен соседнего дома, затем на лоджию. Когда ее специально спугнули, устремилась в соседний квартал, где травма крыла окончательно ее «приземлила» и Александр Синюков осторожно накрыл птицу мягким покрывалом.

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Сейчас пустельгу осматривают в приюте. Если травма не сложная птице окажут помощь в Липецке, если серьезная — не исключено, что придется перевезти ее в Тамбов.

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#спасение птицы

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