Общество
32 минуты назад
Потерявшая в СВО двоих сыновей многодетная мать просит демобилизовать третьего
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В соцсетях появилась обращение — крик о помощи матери двух погибших бойцов СВО.
В соцсетях опубликовано обращение 63-летней матери двух погибших бойцов СВО Ольги Дзюбенко.
«Я, Дзюбенко Ольга Николаевна, прошу помощи в распространении информации у всех неравнодушных людей, чтобы моя просьба дошла до Главнокомандующего нашей страны Владимира Владимировича Путина и до Министерства обороны. Трое моих сыновей с сентября прошлого года служили в зоне СВО. Дзюбенко Евгений Вячеславович погиб 18 января 2023 года, неся службу в ЧВК «Вагнер». Дзюбенко Михаил Вячеславович, призванный служить по частичной мобилизации вместе с братом Дмитрием, погиб на его руках 2 июня 2023 года. Мой третий сын Дзюбенко Дмитрий Вячеславович 30 июня 2023 года должен отправиться обратно в зону проведения СВО после отпуска, который ему отвели, чтобы привезти и похоронить брата. Я прошу! Я умоляю демобилизовать и вернуть моего третьего сына семье! Верните мне сына, пожалуйста!» — Говорится в открытом обращении женщины, которое она сама и её знакомые просят распространить как можно шире.
О горе многодетной семьи из села Сторожевские Хутора Усманского района мы уже рассказывали. У Ольги Дзюбенко было пятеро сыновей: 44-летний Владимир, 40-летний Виталий, 32-летний Евгений, 30-летний Михаил, и 28-летний Дмитрий. Трое из них ушли в зону СВО, двое — по мобилизации. Михаил и Евгений погибли, а Дмитрий ещё служит, и главное желание матери сейчас — навсегда вернуть его домой. Живым.
30-летний Михаил Дзюбенко погиб 2 июня, а за два месяца до этого похоронили его брата: 32-летний Евгений Дзюбенко погиб 18 января 2023 года в районе города Артемовска.
Михаил Дзюбенко умирал на руках брата Дмитрия. Они не только были мобилизованы в один день, но и служили в одной части.
Справа — Михаил Дзюбенко, слева — Дмитрий
Дмитрий Дзюбенко, о демобилизации которого просит мать, рассказал GOROD48, что 29 сентября прошлого года повестку о мобилизации вручили ему и его брату. По словам Дмитрия, то, что ранее рассказали в сельсовете — мол, повестка предназначалась только одному Михаилу, не соответствует действительности — повестки одномоментно вручили сразу двоим братьям.
Сразу после того, как мать похоронила одного погибшего в СВО сына, она пыталась вернуть двоих других. Не получилось. Не успела. Теперь пытается вернуть одного.
С 14 апреля этого года женщина обращается во все инстанции. Добиться демобилизации теперь уже одного сына при двоих погибших не получается.
Дмитрий Дзюбенко, который с похорон брата пока так и не вернулся в зону СВО, и сам уже нанял адвоката, пытаясь добиться демобилизации и как-то смягчить безудержное горе матери. Адвокат подготовил прошение и документы в воинскую часть. Но сдвинуть дело с мёртвой точки пока так и не получается.
У 28-летнего Дмитрия Дзюбенко дома семья: жена и пятилетняя дочь. Завтра Дмитрию ехать в Липецк продлевать больничный. А дальше — неизвестность. Потому что, если на крик матери о помощи так и не обратят внимание, ему придётся возвращаться «за ленточку».
«Я, Дзюбенко Ольга Николаевна, прошу помощи в распространении информации у всех неравнодушных людей, чтобы моя просьба дошла до Главнокомандующего нашей страны Владимира Владимировича Путина и до Министерства обороны. Трое моих сыновей с сентября прошлого года служили в зоне СВО. Дзюбенко Евгений Вячеславович погиб 18 января 2023 года, неся службу в ЧВК «Вагнер». Дзюбенко Михаил Вячеславович, призванный служить по частичной мобилизации вместе с братом Дмитрием, погиб на его руках 2 июня 2023 года. Мой третий сын Дзюбенко Дмитрий Вячеславович 30 июня 2023 года должен отправиться обратно в зону проведения СВО после отпуска, который ему отвели, чтобы привезти и похоронить брата. Я прошу! Я умоляю демобилизовать и вернуть моего третьего сына семье! Верните мне сына, пожалуйста!» — Говорится в открытом обращении женщины, которое она сама и её знакомые просят распространить как можно шире.
О горе многодетной семьи из села Сторожевские Хутора Усманского района мы уже рассказывали. У Ольги Дзюбенко было пятеро сыновей: 44-летний Владимир, 40-летний Виталий, 32-летний Евгений, 30-летний Михаил, и 28-летний Дмитрий. Трое из них ушли в зону СВО, двое — по мобилизации. Михаил и Евгений погибли, а Дмитрий ещё служит, и главное желание матери сейчас — навсегда вернуть его домой. Живым.
30-летний Михаил Дзюбенко погиб 2 июня, а за два месяца до этого похоронили его брата: 32-летний Евгений Дзюбенко погиб 18 января 2023 года в районе города Артемовска.
Михаил Дзюбенко умирал на руках брата Дмитрия. Они не только были мобилизованы в один день, но и служили в одной части.
Справа — Михаил Дзюбенко, слева — Дмитрий
Дмитрий Дзюбенко, о демобилизации которого просит мать, рассказал GOROD48, что 29 сентября прошлого года повестку о мобилизации вручили ему и его брату. По словам Дмитрия, то, что ранее рассказали в сельсовете — мол, повестка предназначалась только одному Михаилу, не соответствует действительности — повестки одномоментно вручили сразу двоим братьям.
Сразу после того, как мать похоронила одного погибшего в СВО сына, она пыталась вернуть двоих других. Не получилось. Не успела. Теперь пытается вернуть одного.
С 14 апреля этого года женщина обращается во все инстанции. Добиться демобилизации теперь уже одного сына при двоих погибших не получается.
Дмитрий Дзюбенко, который с похорон брата пока так и не вернулся в зону СВО, и сам уже нанял адвоката, пытаясь добиться демобилизации и как-то смягчить безудержное горе матери. Адвокат подготовил прошение и документы в воинскую часть. Но сдвинуть дело с мёртвой точки пока так и не получается.
У 28-летнего Дмитрия Дзюбенко дома семья: жена и пятилетняя дочь. Завтра Дмитрию ехать в Липецк продлевать больничный. А дальше — неизвестность. Потому что, если на крик матери о помощи так и не обратят внимание, ему придётся возвращаться «за ленточку».
1064