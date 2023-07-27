Общество

сегодня, 14:08

Летучая мышь несколько дней просидела между шкафом и стеной в квартире на улице Депутатской

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#летучая мышь #животные
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Летучая мышь несколько дней просидела между шкафом и стеной в квартире на улице Депутатской

Вечером 26 июля её поймали и выпустили городские спасатели.

Вечером 26 июля спасатели выпустили из квартиры на улице Депутатской летучую мышь.

По данным пресс-службы управления по делам ГО и ЧС Липецка, по словам обратившегося к спасателям липчанина, всего в квартиру забрались три летучих мыши. Но две не задержались, а третья затаилась в труднодоступном месте между шкафом и стеной и просидела там несколько дней.

Всего с начала месяца в городской службе «112» принято пять звонков липчан о летучих мышах. В трёх случаях – в микрорайонах юго-запада и на улице Депутатской незванные гостьи выдворялись сотрудниками дежурной смены спасателей.

В июне две летучие мыши были обнаружены в квартирах на юго-западе Липецка, а одна – в центре города на улице Льва Толстого. Однако ещё до приезда спасателей животное самостоятельно покинуло помещение через открытое настежь окно.

В подобных ситуациях липчанам советуют не паниковать.

«Летучие мыши залетают в квартиры, на балконы и другие помещения по ошибке. Часто это случается с молодыми и неопытными животными. Питаются они насекомыми, и угрозы для человека не представляют. Если летучая мышь летает по квартире, нужно подождать, пока она сядет на какую-нибудь поверхность. Затем спокойно приблизиться к ней и, надев плотные перчатки, осторожно взять, посадить в коробку и выпустить на улицу. Необходимо помнить, что рукокрылые могут быть переносчиками различных заболеваний. Поэтому голыми руками их брать не рекомендуется, а в случае укуса – обработать рану антисептиком и обратиться к врачу», – сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

Добавим, что в Липецкой области обитает до десяти летучих мышей, четыре из которых занесены в Красную книгу региона.
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#летучая мышь #животные
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Комментарии (2)

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Почему

16 минут назад
В красной книге, если нужно срочно вызывать МЧС? Если ловите, то изолируйте от людей.
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Крендель

26 минут назад
Это надо срочно в федеральные ленты новостей!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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