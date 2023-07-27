22-летнего липчанина арестовали по подозрению в мошенничестве на 8 миллионов рублей

Пенсионерку из Одинцово убедили продать квартиру и отдать деньги курьеру.

Полицейские из Одинцово задержали 22-летнего липчанина, подозреваемого в мошенничестве примерно на 8 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на телефон 69-летней пенсионерки из Одинцово позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и «службы безопасности банка», сообщили, что мошенники пытаются похитить деньги с её счета и рекомендовали ей обналичить сбережения в миллион рублей и перевести деньги по указанному номеру телефона через банкомат.Затем пенсионерке сообщили, что неизвестные на её имя оформляют кредит. Чтобы этого не произошло, женщине необходимо срочно оформить кредит на 500 тысяч рублей и перевести их звонившим. Через несколько дней пенсионерке сообщили о попытке злоумышленников продать принадлежащую ей квартиру. Её убедили оформить договор купли-продажи квартиры, а вырученные 6 миллионов рублей обналичить и передать помощнику, который подойдет к обусловленному месту.Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигался курьер, забиравший деньги у потерпевшей. Оперативники установили его личность и задержали по месту жительства в Липецке.Липчанин арестован.