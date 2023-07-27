Происшествия

36 минут назад

22-летнего липчанина арестовали по подозрению в мошенничестве на 8 миллионов рублей

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#мошенничество
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Пенсионерку из Одинцово убедили продать квартиру и отдать деньги курьеру.

Полицейские из Одинцово задержали 22-летнего липчанина, подозреваемого в мошенничестве примерно на 8 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, на телефон 69-летней пенсионерки из Одинцово позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и «службы безопасности банка», сообщили, что мошенники пытаются похитить деньги с её счета и рекомендовали ей обналичить сбережения в миллион рублей и перевести деньги по указанному номеру телефона через банкомат.

Затем пенсионерке сообщили, что неизвестные на её имя оформляют кредит. Чтобы этого не произошло, женщине необходимо срочно оформить кредит на 500 тысяч рублей и перевести их звонившим. Через несколько дней пенсионерке сообщили о попытке злоумышленников продать принадлежащую ей квартиру. Её убедили оформить договор купли-продажи квартиры, а вырученные 6 миллионов рублей обналичить и передать помощнику, который подойдет к обусловленному месту.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигался курьер, забиравший деньги у потерпевшей. Оперативники установили его личность и задержали по месту жительства в Липецке.

Липчанин арестован.

Фото, видео - 50.мвд.рф
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#мошенничество
2

Комментарии (2)

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нквд

23 минуты назад
Таких нельзя выпускать . выйдет за старое возьмется . а если так поступить с его бабушкой или матерью какого ?
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Саша-Ювелир

24 минуты назад
Кура попался на крючок!!!! Теперь будет сидеть за чужое, за долю малую.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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