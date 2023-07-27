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С «Овощей Черноземья» требуют 1,4 млн рублей за причиненный почвам вред

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#экология #«Овощей Черноземья»
С «Овощей Черноземья» требуют 1,4 млн рублей за причиненный почвам вред

В арбитражный суд Липецкой области обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования с иском к ООО «Овощи Черноземья» о взыскании платы за вред, нанесенный почвам, в размере 1,4 млн рублей.

Поводом для иска стали результаты выездного обследования земельного участка в Усманском районе, на котором ООО «Овощи Черноземья» ведет хозяйственную деятельность — сотрудники управления выявили загрязнение различными веществами почвы на площади 450 кв.м. 

«В адрес ООО «Овощи Черноземья» направлена претензия с предложением в добровольном порядке возместить вред, причиненный почвам. Однако до настоящего момента претензия не удовлетворена, в связи с чем управление обратилось в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Арбитражный суд принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 октября.

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#экология #«Овощей Черноземья»

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