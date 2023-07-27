Общество
сегодня, 09:38
Солнце печет, дождик идет, а в реку Усмань что-то течет
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области собирается узнать, что.
В группе «Усмань 48» сети «Одноклассники» 19 июля опубликована видеозапись, на которой со стороны теплиц ООО «Овощи Черноземья» у села Бочиновка в ручей, впадающий в реку Усмань, текут сбросы.
— Он и не переставал течение, — написал участник группы Александр Постернак.
— Да-да, тоже заметил, неделю точно льётся, — поддержал тему Алексей Репин.
— У нас водозабор питьевой воды находится ниже по течению этого ручья! Значит ВСЯ ХИМИЯ попадает в водопровод, а мы эту ОТРАВЛЕННУЮ воду пьём! — сделал вывод Юрий Викторович Иванов.
Еще один участник дискуссии Владимир Глазков прикрепил полученный им ответ из министерства природных ресурсов и экологии, из которого следует, что на реке Усмань «есть необходимость проведения природоохранных мероприятий», но до настоящего времени заявок на них в Росводресурсы от липецкого регионального управления экологии и природных ресурсов не поступало.
GOROD48 отправил ссылку на группу «Усмань 48» и министерский ответ в областное управление экологии и природных ресурсов. И вот какой ответ мы получили:
«В рамках имеющихся полномочий, учитывая ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»), Управлением проведено выездное обследование общедоступной территории в окрестностях с. Бочиновка Усманского района, в ходе которого зафиксировано движение воды по рельефу местности в сторону р. Усмань.
Для установления источника образования стоков Управлением подготовлены документы для согласования проведения внеплановой проверки ООО «Овощи Черноземья» с Прокуратурой Липецкой области.
По вопросу расчистки р. Усмань сообщаем следующее. В соответствии с Водным кодексом РФ, река Усмань отнесена к федеральной собственности, расчистка которой осуществляется за счет средств федерального бюджета. Распределителем средств является Федеральное агентство водных ресурсов. В соответствии с установленным порядком пакет документов на привлечение федерального финансирования должен быть направлен в Росводресурсы до 30 сентября текущего года.
Управлением в рамках подготовки материалов для выделения средств из федерального бюджета инициирован вопрос о согласовании мероприятия на проектирование расчистки реки на заседании Бассейнового совета Донского бассейнового округа, на котором оно было одобрено. Заявка с комплектом обосновывающих материалов для финансирования проектирования расчистки реки Усмань будет направлена Управлением в установленные сроки.
В настоящее время средства из федерального бюджета на проектирование и расчистку реки Усмань не доведены».
Напомним, что ООО «Овощи Черноземья» уже попадали в скандал со сбросом стоков в реку Усмань зимой 2021 года, что привело к массовому мору рыбы даже в Воронежском биосферном заповеднике. Анализ проб воды, взятых из канала у тепличного комплекса, показал тогда многократное превышение предельно допустимой концентрации концентрации загрязняющих веществ, а также снижение уровня кислорода. По иску прокуратуры «Овощи Черноземья» выплатили 2,8 млн рублей компенсации экологического ущерба.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью Арбитражный суд рассмотрит новое исковое заявление — о взыскании с «Овощей Черноземья» 1,4 млн рублей за вред, причиненный почвам, по иску Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В иске сказано, что в августе 2022 года выявлено загрязнение почвы на площади 450 кв.м., и что предприятие отказалось возместить ущерб в добровольном порядке.
— Он и не переставал течение, — написал участник группы Александр Постернак.
— Да-да, тоже заметил, неделю точно льётся, — поддержал тему Алексей Репин.
— У нас водозабор питьевой воды находится ниже по течению этого ручья! Значит ВСЯ ХИМИЯ попадает в водопровод, а мы эту ОТРАВЛЕННУЮ воду пьём! — сделал вывод Юрий Викторович Иванов.
Еще один участник дискуссии Владимир Глазков прикрепил полученный им ответ из министерства природных ресурсов и экологии, из которого следует, что на реке Усмань «есть необходимость проведения природоохранных мероприятий», но до настоящего времени заявок на них в Росводресурсы от липецкого регионального управления экологии и природных ресурсов не поступало.
GOROD48 отправил ссылку на группу «Усмань 48» и министерский ответ в областное управление экологии и природных ресурсов. И вот какой ответ мы получили:
«В рамках имеющихся полномочий, учитывая ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»), Управлением проведено выездное обследование общедоступной территории в окрестностях с. Бочиновка Усманского района, в ходе которого зафиксировано движение воды по рельефу местности в сторону р. Усмань.
Для установления источника образования стоков Управлением подготовлены документы для согласования проведения внеплановой проверки ООО «Овощи Черноземья» с Прокуратурой Липецкой области.
По вопросу расчистки р. Усмань сообщаем следующее. В соответствии с Водным кодексом РФ, река Усмань отнесена к федеральной собственности, расчистка которой осуществляется за счет средств федерального бюджета. Распределителем средств является Федеральное агентство водных ресурсов. В соответствии с установленным порядком пакет документов на привлечение федерального финансирования должен быть направлен в Росводресурсы до 30 сентября текущего года.
Управлением в рамках подготовки материалов для выделения средств из федерального бюджета инициирован вопрос о согласовании мероприятия на проектирование расчистки реки на заседании Бассейнового совета Донского бассейнового округа, на котором оно было одобрено. Заявка с комплектом обосновывающих материалов для финансирования проектирования расчистки реки Усмань будет направлена Управлением в установленные сроки.
В настоящее время средства из федерального бюджета на проектирование и расчистку реки Усмань не доведены».
Напомним, что ООО «Овощи Черноземья» уже попадали в скандал со сбросом стоков в реку Усмань зимой 2021 года, что привело к массовому мору рыбы даже в Воронежском биосферном заповеднике. Анализ проб воды, взятых из канала у тепличного комплекса, показал тогда многократное превышение предельно допустимой концентрации концентрации загрязняющих веществ, а также снижение уровня кислорода. По иску прокуратуры «Овощи Черноземья» выплатили 2,8 млн рублей компенсации экологического ущерба.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осенью Арбитражный суд рассмотрит новое исковое заявление — о взыскании с «Овощей Черноземья» 1,4 млн рублей за вред, причиненный почвам, по иску Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В иске сказано, что в августе 2022 года выявлено загрязнение почвы на площади 450 кв.м., и что предприятие отказалось возместить ущерб в добровольном порядке.
История СССР
При царском режиме
Гость
История СССР
Ванька Грозный
Гость
Садовод