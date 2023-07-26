Общество

43 минуты назад

Электронные табло в липецких «ЛиАЗах» начнут показывать пассажирам текущие остановки

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#транспорт
Электронные табло в липецких «ЛиАЗах» начнут показывать пассажирам текущие остановки

Пока такой возможностью обладают только 46 новых автобусах.

В реакцию GOROD48 обратился житель Липецка Андрей Козлов с вопросом о том, будут ли установленные в автобусах телеэкраны показывать не только рекламные ролики, но и информировать пассажиров о маршруте, указывать название остановки сообщать о следующей?

— Я часто бываю в Москве и пользуюсь общественным транспортом. В них установлены такие же информаторы, как в липецких автобусах. Только, в отличие от Липецка, московские информаторы показывают ситуацию на маршруте: от его общей протяженности до секунд, оставшихся до следующей остановки. Появятся ли такие опции в наших автобусах? — спросил Андрей Козлов.

В департаменте транспорта городской администрации нам сообщили, что информационными табло с большими возможностями пока оборудованы только 46 новых «ЛиАЗов», поступивших в город 5 июня. Сейчас айти-подразделение мэрии как раз изучает возможность расширения возможностей информирования пассажиров о маршруте следования автобусов.

Напомним, что 46 новых газомоторных автобусов Липецк получил за счет федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Федеральному бюджету эта партия обошлась в 650 млн рублей. Все они оборудованы кондиционерами, системой учета пассажиропотока, имеют заниженный пол, место для перевозки коляски и откидную аппарель. В каждом из них установлены восемь видеокамер, два монитора, три электронных табло, автоинформатор, оборудование ГЛОНАСС, электронный тахограф, систему «Говорящий город».
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#транспорт

Комментарии (1)

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1

7 минут назад
Там какая-то пропаганда, кто её смотрит? Достаточно объявлять в микрофон, что в соответствии с правилами.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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