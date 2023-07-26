Электронные табло в липецких «ЛиАЗах» начнут показывать пассажирам текущие остановки

Пока такой возможностью обладают только 46 новых автобусах.

В реакцию GOROD48 обратился житель Липецка Андрей Козлов с вопросом о том, будут ли установленные в автобусах телеэкраны показывать не только рекламные ролики, но и информировать пассажиров о маршруте, указывать название остановки сообщать о следующей?



— Я часто бываю в Москве и пользуюсь общественным транспортом. В них установлены такие же информаторы, как в липецких автобусах. Только, в отличие от Липецка, московские информаторы показывают ситуацию на маршруте: от его общей протяженности до секунд, оставшихся до следующей остановки. Появятся ли такие опции в наших автобусах? — спросил Андрей Козлов.



В департаменте транспорта городской администрации нам сообщили, что информационными табло с большими возможностями пока оборудованы только 46 новых «ЛиАЗов», поступивших в город 5 июня. Сейчас айти-подразделение мэрии как раз изучает возможность расширения возможностей информирования пассажиров о маршруте следования автобусов.



Напомним, что 46 новых газомоторных автобусов Липецк получил за счет федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Федеральному бюджету эта партия обошлась в 650 млн рублей. Все они оборудованы кондиционерами, системой учета пассажиропотока, имеют заниженный пол, место для перевозки коляски и откидную аппарель. В каждом из них установлены восемь видеокамер, два монитора, три электронных табло, автоинформатор, оборудование ГЛОНАСС, электронный тахограф, систему «Говорящий город».