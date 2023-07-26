Общество

52 минуты назад

Выпускница института ФСИН сменила олимпийского чемпиона

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#мэрия Липецка #кадры
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Выпускница института ФСИН сменила олимпийского чемпиона

Экс-председатель департамента по физической культуре и спорту мэрии Липецка Александра Кузнецова возглавила спортшколу №11, сместив ее прежнего руководителя, тренера юношеских сборных России, олимпийского чемпиона Виталия Прохорова.

Сегодня мэрия Липецка сообщила о кадровых перестановках в своих спортивных структурах: смене председателя департамента по физической культуре и спорту и спортшколы №11 (ДС «Звездный» и СК «Ледовый»). О том, что должность председателя департамента займет организатор всех липецких полумарафонов, 37-летняя Ксения Казакова, которая с осени 2020 года работала и.о. директора городского детско-юношеского центра «Спортивный», GOROD48 написал еще 24 июля.

Ксения Казакова — КМС по плаванию. У нее два высших образования: в 2008 году она закончила факультет журналистики Московского государственного института культуры, а в 2012-м — факультет физической культуры и спорта Московской государственной академии физической культуры.

Прежний руководитель ведомства Александра Кузнецова, которая, судя по ее последней декларации о доходах за 2021 год, по основному месту работы заработала 1,5 миллиона рублей, назначена директором кузницы фигуристов и хоккеистов, МАОУ ДО «Спортивная школа № 11». Таким образом, выпускница Владимирского юридического института ФСИН по специальности «юриспруденция» сменила ее прежнего руководителя, тренера юношеских сборных России, олимпийского чемпиона Виталия Прохорова.

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Фото Федерации хоккея России

— Да, мы знаем, что у нас новый директор, — сказали GOROD48 в ДС «Звездный», который вместо с СК «Ледовый» является частью 11-й спортшколы. — Прохоров? Не знаем, что с ним. Может, будет приезжать в Липецк вести мастер-классы. Может, останется советником у Кузнецовой.

На сайте спортшколы пока еще размещено апрельское интервью с Виталием Прохоровым под громким названием: «Я – боец! У меня никогда руки не опускаются. Никогда не сдаюсь и двигаюсь только вперёд к поставленной цели». Так Виталий Прохоров ответил на вопрос, не опустятся ли у него руки от состояния дел с детским, подростковым и молодежным хоккеем в Липецке. Само это интервью, кстати, весьма минорное. Например, олимпийский чемпион (который живет в Москве, а в Липецке бывал наездами) сказал, что назначение на должность директора спортшколы стало для него вызовом: он «попытался что-то изменить в плане спортивных достижений: улучшить развитие хоккеистов, повысить квалификацию тренеров и так далее».

Виталий Прохоров, кстати, какое-то время учил детей личным примером, став автором проекта «Уроки с олимпийским чемпионом». С понедельника по среду он проводил занятия для воспитанников спортшколы, но потом передал эстафету своим помощникам.

— Виталий Прохоров освободил директорское кресло в конце мая. Он продолжит оказывать помощь по реформированию системы подготовки юных хоккеистов липецкой спортшколы на всех этапах — от отбора игроков до перехода из детско-юношеского хоккея в молодёжный и взрослый. Прохоров будет помогать Александре Кузнецовой как консультант и советник, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

По данным профильного департамента, в Липецке москвич Виталий Прохоров работал на полставки со среднемесячной зарплатой в 65 тысяч рублей. Ксения Казакова как и.о. директора детско-юношеского центра «Спортивный», для сравнения, получала, в среднем, по 105 тысяч рублей.
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#мэрия Липецка #кадры
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Комментарии (3)

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Автору

16 минут назад
Ничего не понятно, сначала речь про Александру Кузнецову, потом про Ксению Казакову, у первой образования 2, у второй уже юридическое ФСИН...про кого речь???......
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Кузнецова-Казакова

18 минут назад
И ведь прут, ничего не стесняясь! Юрист!
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Mikl

19 минут назад
Вы заметили, что в Липецкой области появились и другие виды птиц ореолом обитания которых были более южные регионы страны.Так кроме летучих мышей над городом летает аист. чаще его видно над опытной станцией. Боевые действия на Донбасе гонят птиц в другие регионы.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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