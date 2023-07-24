Липецкая вечЁрка: нашествие мотыльков, атака на ТРЦ и подробности дела пары извращенцев

Сегодня, 24 июля, ельчане поделились в соцсетях видео редкого явления — массового вылета мотылька метулицы, утром в Липецке проверяли сообщения о минировании ТРЦ и судов, и GOROD48 узнал, как семейная пара из Саратова заманила к себе липецкого подростка.





К вечеру в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что



В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области уточнили, что эвакуировать пришлось четыре суда: Советский, Октябрьский, Правобережный и Левобережный. Часть заседаний, на которых подсудимых доставляли с конвоем, была отложена, остальные дела рассмотрели после того, как здания проверили экстренные службы.



— Похоже, кто-то еще не опохмелился после выходных, — предположил Mikl.



21 июля в Липецке арестована семейная пара: 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области обвиняются в



Оказалось, что супружеская пара специальной приехала из Саратова в Липецк, чтобы найти ребенка для своих сексуальных игр. Мальчику предложили денег и ребенок согласился поехать с незнакомыми взрослыми. После преступления супруги напоили ребенка водкой и отвезли в Боринское, где его обнаружил наряд ППС.



— Ужасно, что в этом участвовала женщина! Для «любимого» постаралась. Пожизненное обоим! Их людьми не назовешь, животные. Мальчику сил пережить такое! — написал комментатор.



— Вчера двое мальчишек лет 8-9 возле «Ривьеры» попросили у меня торговую тележку с тем, чтобы отвезти её в ТЦ и взять себе 10 рублей. Я согласилась, и пока шли до машины немного с ними пообщались. Сказали, что деньги нужны на велосипед. Помогли разгрузиться и забрали тележку. Сегодня, прочитав про историю с 12-летним мальчиком, сразу позвонила 112. Оператор не приняла вызов, прервала мой рассказ, сказала «до свидания» и положила трубку. Звонить в УМВД? — рассказала историю Ирина.



— Ирина, с какой целью вы звонили 112? Что вы хотели донести? — спросил Крокодил Гена.



— Крокодил Гена, чтобы подключили участкового, нашли семьи пацанов и, минимум, профилактическая беседа. Чтобы так же не закончилось, — ответила Ирина.



Ельчане стали свидетелями редкого явления — массового вылета мотылька метулицы. Бабочки-однодневки



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Энтомологи рассказали, что массовый вылет метулицы с воды происходит в течении одного-двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает. Зрелищные вылеты, как правило, фиксируют в Беларуси, в Ельце такое видео сняли впервые.



Наконец-то синоптики порадовали! В Липецк возвращается жара. Завтра Понедельник — день тяжелый, события сегодняшнего утра это еще раз подтвердили. На электронную почту Росгвардии пришло сообщение о минировании трех липецких судов , потом стало известно об эвакуации ТРЦ «Липка» и ТЦ «Радуга» К вечеру в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сообщений было больше , и полицейские обследовали более 40-ка зданий.В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области уточнили, что эвакуировать пришлось четыре суда: Советский, Октябрьский, Правобережный и Левобережный. Часть заседаний, на которых подсудимых доставляли с конвоем, была отложена, остальные дела рассмотрели после того, как здания проверили экстренные службы.— Похоже, кто-то еще не опохмелился после выходных, — предположил21 июля в Липецке арестована семейная пара: 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области обвиняются в совращении 12-летнего ребенка . GOROD48 узнал подробности этой истории. Оказалось, что супружеская пара специальной приехала из Саратова в Липецк, чтобы найти ребенка для своих сексуальных игр. Мальчику предложили денег и ребенок согласился поехать с незнакомыми взрослыми. После преступления супруги напоили ребенка водкой и отвезли в Боринское, где его обнаружил наряд ППС.— Ужасно, что в этом участвовала женщина! Для «любимого» постаралась. Пожизненное обоим! Их людьми не назовешь, животные. Мальчику сил пережить такое! — написал комментатор.— Вчера двое мальчишек лет 8-9 возле «Ривьеры» попросили у меня торговую тележку с тем, чтобы отвезти её в ТЦ и взять себе 10 рублей. Я согласилась, и пока шли до машины немного с ними пообщались. Сказали, что деньги нужны на велосипед. Помогли разгрузиться и забрали тележку. Сегодня, прочитав про историю с 12-летним мальчиком, сразу позвонила 112. Оператор не приняла вызов, прервала мой рассказ, сказала «до свидания» и положила трубку. Звонить в УМВД? — рассказала историю— Ирина, с какой целью вы звонили 112? Что вы хотели донести? — спросил— Крокодил Гена, чтобы подключили участкового, нашли семьи пацанов и, минимум, профилактическая беседа. Чтобы так же не закончилось, — ответилаЕльчане стали свидетелями редкого явления — массового вылета мотылька метулицы. Бабочки-однодневки окутали Каракумский мост. Энтомологи рассказали, что массовый вылет метулицы с воды происходит в течении одного-двух дней. В это время мотыльки спариваются. Затем метулица откладывает яйца и тут же умирает. Зрелищные вылеты, как правило, фиксируют в Беларуси, в Ельце такое видео сняли впервые.Наконец-то синоптики порадовали! В Липецк возвращается жара. Завтра днем будет до +28 градусов