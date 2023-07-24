Происшествия
33 минуты назад
Следом за судами в Липецке эвакуируют торговые центры
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Около 09:45 посетителям ТЦ «Радуга» на Заводской площади по громкой связи предложили покинуть здание. К «Радуге» прибыли наряды экстренных служб. Сейчас они проверяют помещение.
Примерно в это же время началась эвакуация торгового центра «Липка» на улице Студеновской.
По данным GOROD48, также эвакуированы несколько административных зданий.
Напомним, череда эвакуаций началась сегодня утром с трех липецких судов. Письмо с соответствующими угрозами пришло на электронную почту Росгвардии.
Примерно в это же время началась эвакуация торгового центра «Липка» на улице Студеновской.
По данным GOROD48, также эвакуированы несколько административных зданий.
Напомним, череда эвакуаций началась сегодня утром с трех липецких судов. Письмо с соответствующими угрозами пришло на электронную почту Росгвардии.
1 755
Ванька Грозный