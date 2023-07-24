Происшествия

33 минуты назад

Следом за судами в Липецке эвакуируют торговые центры

1 755
#эвакуация #ТРЦ
1
Следом за судами в Липецке эвакуируют торговые центры
Около 09:45 посетителям ТЦ «Радуга» на Заводской площади по громкой связи предложили покинуть здание. К «Радуге» прибыли наряды экстренных служб. Сейчас они проверяют помещение.





Примерно в это же время началась эвакуация торгового центра «Липка» на улице Студеновской.



По данным GOROD48, также эвакуированы несколько административных зданий.

Напомним, череда эвакуаций началась сегодня утром с трех липецких судов. Письмо с соответствующими угрозами пришло на электронную почту Росгвардии.
1 755
#эвакуация #ТРЦ
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ванька Грозный

24 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Из трех липецких судов эвакуируют посетителей и судей
#суд #эвакуация
1
Из трех липецких судов эвакуируют посетителей и судей

49 минут назад

Происшествия
Пара саратовских извращенцев заманила в Липецке мальчика обещанием денег
#педофилия
10
Пара саратовских извращенцев заманила в Липецке мальчика обещанием денег

сегодня, 09:19

Происшествия
Пенсионерка отдала 25 000 рублей за спасение внука: предполагаемый мошенник задержан
#мошенничество
Пенсионерка отдала 25 000 рублей за спасение внука: предполагаемый мошенник задержан

сегодня, 08:01

Происшествия
У Центрального рынка в Липецке автобус снёс забор
#ДТП #Центральный рынок #маршрутка
30
У Центрального рынка в Липецке автобус снёс забор

вчера, 18:49

Происшествия
Под Липецком «Форд» «разорвал» «ВАЗ»
#ДТП #авария
5
Под Липецком «Форд» «разорвал» «ВАЗ»

вчера, 18:25

Происшествия
Сотрудница сотовой компании торговала личными данными клиентов
#Персональные данные #УМВД #ФСБ
62
Сотрудница сотовой компании торговала личными данными клиентов

вчера, 09:09

Происшествия