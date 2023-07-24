Происшествия

сегодня, 17:28

Полицейские обследовали в Липецке более 40 объектов

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#минирование
Полицейские обследовали в Липецке более 40 объектов

Полиция проверяла анонимные сообщения о минировании.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что сегодня после сообщений о минированиях полицейские обследовали более сорока объектов. Опасных предметов не найдено.

Напомним, утром на электронную почту Росгвардии поступило сообщение о  минировании судов, чуть позже такие сообщения получили несколько торговых центров.
318
#минирование

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