Происшествия
сегодня, 17:28
Полицейские обследовали в Липецке более 40 объектов
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Полиция проверяла анонимные сообщения о минировании.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что сегодня после сообщений о минированиях полицейские обследовали более сорока объектов. Опасных предметов не найдено.
Напомним, утром на электронную почту Росгвардии поступило сообщение о минировании судов, чуть позже такие сообщения получили несколько торговых центров.
Напомним, утром на электронную почту Росгвардии поступило сообщение о минировании судов, чуть позже такие сообщения получили несколько торговых центров.
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