В Липецкой области арестованы мужчина и женщина за сексуальные действия в отношении ребенка

Суд определил - взять под стражу обвиняемых на 2 месяца

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, с вечера 19 до вечера 20 июля 2023 года подозреваемые, 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области, находясь в квартире с 12-летним ребенком совершили действия сексуального характера в отношении малолетнего.



Возбуждено уголовное дело по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ.



Октябрьский суд Липецкой области заключил обоих на 2 месяца под стражу.



