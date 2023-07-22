Общество
21 минуту назад
В Липецкой области арестованы мужчина и женщина за сексуальные действия в отношении ребенка
Суд определил - взять под стражу обвиняемых на 2 месяца
Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, с вечера 19 до вечера 20 июля 2023 года подозреваемые, 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области, находясь в квартире с 12-летним ребенком совершили действия сексуального характера в отношении малолетнего.
Возбуждено уголовное дело по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Октябрьский суд Липецкой области заключил обоих на 2 месяца под стражу.
Возбуждено уголовное дело по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Октябрьский суд Липецкой области заключил обоих на 2 месяца под стражу.
Лиза