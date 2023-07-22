Общество

21 минуту назад

В Липецкой области арестованы мужчина и женщина за сексуальные действия в отношении ребенка

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#насилие #
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В Липецкой области арестованы мужчина и женщина за сексуальные действия в отношении ребенка

Суд определил - взять под стражу обвиняемых на 2 месяца

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, с вечера 19 до вечера 20 июля 2023 года подозреваемые, 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области, находясь в квартире с 12-летним ребенком совершили действия сексуального характера в отношении малолетнего.

Возбуждено уголовное дело по п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Октябрьский суд Липецкой области заключил обоих на 2 месяца под стражу.

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#насилие #
2

Комментарии (1)

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Лиза

1 минуту назад
А где были родители этого мальчика? Почему оставили его одного на целые сутки? И кем приходятся эти приезжие мальчику?
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