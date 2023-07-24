Погода в Липецке

сегодня, 17:15

Жара возвращается: завтра в Липецкой области до +29

269
#жара
Жара возвращается: завтра в Липецкой области до +29
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием фронтов атлантических циклонов — погода останется неустойчивой, местами пройду кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 июля – 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы, 26 июля – 23-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 27 июля – 26-27 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами гроза, ночью местами туман. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура воздуха  составит от +24 до +29 градусов. 

В Липецке переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году – 8 градусов тепла. 

269
#жара

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