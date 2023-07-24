Происшествия
сегодня, 09:19
Пара саратовских извращенцев заманила в Липецке мальчика обещанием денег
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12-летний школьник побирался в «Ривьере».
Как уже сообщал GOROD48, в Липецке за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика арестована пара из Саратова. Нам стали известны некоторые подробности этого преступления, аналогов которому в регионе не было долгие годы.
Арестованные 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области — муж и жена. Следствию еще предстоит узнать о темной стороне их жизни. Но в Липецк они приехали целенаправленно — на поиски ребенка, которого хотели вовлечь в свои сексуальные игры. Жертву пара нашла в ТРЦ «Ривьера» — мальчика-попрошайку.
— Поехали с нами, и мы тебе дадим денег? — предложили они мальчику, и тот сел к ним в машину.
Стоит сказать, что мальчик растет в неполной семье. Его мать несколько раз штрафовали за пренебрежение родительскими обязанностями.
На съемной квартире педофилы накормили ребенка, расположили к себе. А потом включили ему порнографические мультфильмы. Во время просмотра они убедили мальчика раздеться и совершили с ним то, что юристы называют действиями сексуального характера (п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Перед тем, как отпустить жертву, его заставили выпить стакан водки. Потом ребенка посадили в машину и высадили в районе села Борино. Мальчика подобрал наряд ДПС. В полиции он рассказал о том, что с ним произошло.
Арестованные 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области — муж и жена. Следствию еще предстоит узнать о темной стороне их жизни. Но в Липецк они приехали целенаправленно — на поиски ребенка, которого хотели вовлечь в свои сексуальные игры. Жертву пара нашла в ТРЦ «Ривьера» — мальчика-попрошайку.
— Поехали с нами, и мы тебе дадим денег? — предложили они мальчику, и тот сел к ним в машину.
Стоит сказать, что мальчик растет в неполной семье. Его мать несколько раз штрафовали за пренебрежение родительскими обязанностями.
На съемной квартире педофилы накормили ребенка, расположили к себе. А потом включили ему порнографические мультфильмы. Во время просмотра они убедили мальчика раздеться и совершили с ним то, что юристы называют действиями сексуального характера (п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Перед тем, как отпустить жертву, его заставили выпить стакан водки. Потом ребенка посадили в машину и высадили в районе села Борино. Мальчика подобрал наряд ДПС. В полиции он рассказал о том, что с ним произошло.
10 1452
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Фауст
Катерина
Animal planet.
Ник.
А что
***
Викторм
Animal planet.
Дикий ужас!!!!
Естественный отбор