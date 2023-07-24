Происшествия

сегодня, 09:19

Пара саратовских извращенцев заманила в Липецке мальчика обещанием денег

10 1452
#педофилия
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Пара саратовских извращенцев заманила в Липецке мальчика обещанием денег

12-летний школьник побирался в «Ривьере».

Как уже сообщал GOROD48, в Липецке за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика арестована пара из Саратова. Нам стали известны некоторые подробности этого преступления, аналогов которому в регионе не было долгие годы.

Арестованные 36-летний уроженец Саратовской области и 55-летняя уроженка Новосибирской области — муж и жена. Следствию еще предстоит узнать о темной стороне их жизни. Но в Липецк они приехали целенаправленно — на поиски ребенка, которого хотели вовлечь в свои сексуальные игры. Жертву пара нашла в ТРЦ «Ривьера» — мальчика-попрошайку.

— Поехали с нами, и мы тебе дадим денег? — предложили они мальчику, и тот сел к ним в машину.

Стоит сказать, что мальчик растет в неполной семье. Его мать несколько раз штрафовали за пренебрежение родительскими обязанностями.

На съемной квартире педофилы накормили ребенка, расположили к себе. А потом включили ему порнографические мультфильмы. Во время просмотра они убедили мальчика раздеться и совершили с ним то, что юристы называют действиями сексуального характера (п.б ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Перед тем, как отпустить жертву, его заставили выпить стакан водки. Потом ребенка посадили в машину и высадили в районе села Борино. Мальчика подобрал наряд ДПС. В полиции он рассказал о том, что с ним произошло.
10 1452
#педофилия
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Комментарии (10)

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Фауст

9 минут назад
Вот если бы мальчик занимался спортом, каратэ.., его бы не смогли просто так увезти...., ребёнка некуда летом пристроить вот и шляются где попало, социальная среда на низком уровне, всем только деньги нужны, помешались на них..
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Катерина

29 минут назад
Викторм, похоже, что тот самый... Сколько еще зла и безразличия он видел в своей жизни? Не первый же раз пропадает мальчишка. А итог вообще печальный.
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Animal planet.

37 минут назад
***, животные так не делают,какое им пожизненное,будут жрать на наши налоги,в случаях,таких как этот,нужно применять то ,что с такими делали в СССР .
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Ник.

39 минут назад
Нет.слов.!
ответить

А что

43 минуты назад
Он делал Ревьере и почему охрана не задержала попрошайку.
ответить

***

50 минут назад
Ужасно,что в этом участвовала женщина! Для "любимого" постаралась. Пожизненное обоим! Их людьми не назовешь, животные. Мальчику сил пережить такое!
ответить

Викторм

57 минут назад
Это того самого искали?
ответить

Animal planet.

сегодня, 09:50
У меня одни нецензурные слова,точно дикий ужас. ЖЕСТЬ
ответить

Дикий ужас!!!!

сегодня, 09:44
Посадите их пожизненно, чтоб не вышли на свободу и ещё над кем-то * .
ответить

Естественный отбор

сегодня, 09:39
Ахренеть что творят. Но зато мать мальчика сильная и независимая женщина. Коих у нас более 50 % женского населения.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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