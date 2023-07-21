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В Ростовской области зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила
Распространение вируса было связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов.
В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в г. Волгодонске, - говорится в сообщении.
Уточняется, что заболевание выявили в конце июня 2023 года. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек, около водохранилищ и других влажных экосистем.
Роспотребнадзор также обратил внимание, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары.
"В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами. Поэтому заражение человека происходит при укусе комаров", — поясняется на сайте ведомства.
Также ведомство обращает внимание, что значительную роль в распространении заболевания играют птицы (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются "резервуаром вируса ЛЗН".
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует, зная источник возможного инфицирования, самостоятельно предотвратить заболевание: применять отпугивающие комаров вещества, ставить сетки на окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, выливать воду в детских бассейнах после купания, а сами бассейны ставить на бок.
"Если вы были на природе, около водоема или дома, где вас укусил комар и через два — восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита) — обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", — подчеркнули в ведомстве.