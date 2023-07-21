Происшествия
28 минут назад
Подозреваемый в серии насильственных действий 34-летний липчанин арестован
289
Назначен ряд судебных экспертиз.
В Липецке по ходатайству следователя СО по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области заключен под стражу 34-летний мужчина, подозреваемый в преступлениях, связанных с насилием над женщинами.
По данным следствия, 10 марта 2023 года подозреваемый, следуя за 19-летней липчанкой, зашел в подъезд дома по улице Свиридова в Липецке. Убедившись в отсутствии посторонних, напал на женщину, причинив ей телесные повреждения и совершив действия сексуального характера. После чего скрылся с места происшествия.
А вечером 12 апреля подозреваемый на лестничной площадке многоэтажного дома по улице Меркулова сбил 27-летнюю женщину с ног и попытался её изнасиловать. Довести свой умысел ему не удалось, так как липчанка оказала сопротивление и привлекла криком внимание соседей. Подозреваемый поспешил скрыться с места преступления. О нападении неизвестного им мужчины потерпевшие сообщили в правоохранительные органы.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30, части статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
«Проводятся следственные действия, в ходе которых потерпевшие опознали фигуранта. Назначен ряд судебных экспертиз», - добавляют в следственном комитете.
По данным следствия, 10 марта 2023 года подозреваемый, следуя за 19-летней липчанкой, зашел в подъезд дома по улице Свиридова в Липецке. Убедившись в отсутствии посторонних, напал на женщину, причинив ей телесные повреждения и совершив действия сексуального характера. После чего скрылся с места происшествия.
А вечером 12 апреля подозреваемый на лестничной площадке многоэтажного дома по улице Меркулова сбил 27-летнюю женщину с ног и попытался её изнасиловать. Довести свой умысел ему не удалось, так как липчанка оказала сопротивление и привлекла криком внимание соседей. Подозреваемый поспешил скрыться с места преступления. О нападении неизвестного им мужчины потерпевшие сообщили в правоохранительные органы.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 30, части статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
«Проводятся следственные действия, в ходе которых потерпевшие опознали фигуранта. Назначен ряд судебных экспертиз», - добавляют в следственном комитете.
289